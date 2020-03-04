香港首班湖北包機返回！110人量四次體溫「1人發燒不能登機」

▲滯留湖北港人在武漢天河機場進行身份審核。（圖／香港政府，下同）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府4日上午派出兩班包機飛往武漢，接回滯留湖北的港人，其中一班包機已於下午4點多回到香港，載回109名滯留港人。香港食物及衛生局長陳肇始表示，第一批回港的109人將直接在機場上巴士，前往檢疫中心隔離14天，並於隔天上午進行冠狀病毒測試。

接回滯留湖北港人的任務由香港政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衛親自率隊執行，兩人在4日上午帶領40多名醫護、工作人員登機飛往武漢，落地後隨即展開檢疫、審核身份的相關準備，並在下午3點前完成109名港人的檢疫及登機手續。

▼港府工作人員穿戴保護帽、保護衣、口罩。

聶德權表示，所有乘客在上車、進入機場和進入候機大堂時，都要量測體溫，進入機場後必須穿上衛生署派發的保護衣、口罩，並在登機前再一次量測體溫，第一班包機原預計要接載110人，但有1名乘客到達機場後，被發現體溫超標，不能登機。

聶德權還說，第一班包機接載的主要是位在武漢的港人，還有一些住離武漢較遠的港人，正在前往機場的途中，將乘坐第二班包機，預計晚間6時半起飛。

▼接回「鑽石公主號」港人時，港府醫護及工作人員先出發前往日本。

第一班包機載下午4點多回到香港，香港食物及衛生局長陳肇始指出，109名乘客下機後，立刻就上了巴士，直接前往位於火炭駿洋邨的檢疫中心，進行為期14天的隔離檢疫。

陳肇始提到，政府會在隔天一早為回港的港人進行冠狀病毒測試，因為經過一整天的行程，還有在火炭駿洋邨的安頓，可能已經相當勞累，且專家建議採集唾液樣本在早晨起床效果最好，所以5日早上才會執行。

陳肇始也強調，香港的檢疫設施足夠接收500多名從湖北返回的港人，但韓國、伊朗、義大利的入境者若也都加入，雖然還是足夠接收，但會較為緊張，考量到不確定的突發狀況，會持續監控量能。

▼「鑽石公主號」港人由國泰航空載回，湖北港人則由國泰港龍航空載回。