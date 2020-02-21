偷拍志玲姐姐香閨裹浴巾　《壹週刊》主管和記者侵犯隱私權判刑

▲林志玲婚前遭偷拍居家生活照，控告周刊妨害秘密。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

才剛宣布月底收攤的《壹週刊》，因在2018年間，刊登「疑似林志玲女子裏著浴巾關紗門」文圖報導，士林地院審理認為，報導中照片，是用具夜視功能的高階攝影器材，拍攝他人非公開活動，觸犯妨害秘密罪，判陳姓攝影記者徒刑4月、緩刑2年；吳姓副總編判刑3月、可易科罰金9萬元。

判決指出，陳姓記者在2017年12月26日、2018年3月11日，2度前往林志玲住處對面山坡，使用高階攝影器材，窺視、錄製林志玲在屋內的非公開活動，包括林志玲在屋內走動、關窗簾，以及「貌似言承旭的男子」進出等畫面，然後由吳姓副總審閱稿件，決定做為第878期的B本娛樂本封面報導。

林志玲委由律師提告，由檢察官提起公訴後，吳、陳都認罪達成和解，並刊登道歉聲明，法官考量犯後態度等情形，分別判處3、4月徒刑，其中陳因無其他刑案前科，獲緩刑機會。

週刊的邱姓總編同樣遭起訴，但他因未參與B本新聞選題製作，獲判無罪。但法院民事一審先前已判總編等人要連帶賠償林志玲80萬元。

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