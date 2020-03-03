偷拍女大生洗澡...男同學「傳LINE要更多羞照」：幾張就好，就這麼簡單！

▲簡男偷拍又威脅的行徑相當誇張。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名簡姓男子跟女子「花花」（化名）是大學同學，但他卻趁著花花在洗澡時，偷偷拍下她的沐浴照，甚至還以此脅迫花花，要求她再傳送照片給自己，行徑相當誇張。對此，橋頭地院審理後，依法判他拘役60日，得易科罰金。

判決指出，簡男與花花是大學同學。兩人也恰巧在同一處租屋，但他卻趁著花花在洗澡時，偷偷用手機拍下對方的洗澡照片，事後更是囂張地將照片傳給花花以此威脅，「交換條件囉」、「幾張妳的照片就好，就這麼簡單」、「沒有其他理由，就是愛妳。」、「不接受？封鎖我了嗎？不回應就是不接受囉？」、「我還有很多，放心」。

簡男以花花的沐浴照，要脅對方再多傳幾張照片給自己，囂張又誇張的行徑讓花花相當難以接受，氣得到警局報案。對此，橋頭地院審理後認為，簡男的行徑已經犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，處以拘役40日，又犯強制未遂罪，同樣處以拘役40日，合併執行應執行拘役60日，如易科罰金得以1千元折算一日。

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