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住男同事家！他夢中遭一口含住　睜眼見「腿縫一顆頭」嚇傻：你在幹嘛

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▲▼性騷擾,性侵（圖／Pixabay）

▲男子寄宿在同事家，竟慘遭2度性侵，崩潰提告。（示意圖／Pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

男子阿宏（化名）因上班時間與呂姓男同事互相錯開，於是借住在對方租屋處中，但沒想到卻因為喝醉，2度遭到對方趁機口交，性侵得逞。阿宏事後醒來，驚見發現呂男在他雙腿中間，嚇得他趕緊逃離。桃園地院審理後，依趁機性交罪判呂男3年6個月徒刑。

判決書指出，阿宏2018年10月24日凌晨喝醉，所以只穿著內褲就上床睡覺。沒想到，呂男見狀卻色心大起，脫去阿宏內褲後，開始撫摸、親吻阿宏身體，甚至還一口含住阿宏生殖器替他口交。阿宏半夢半醒間被呂男舉止嚇壞，遂立刻質問，「你在幹什麼」，而呂南則是安撫他後，將他內褲套回裝沒事。

然而，呂男並沒有因此罷手，見阿宏又躺回去睡時，竟又再度伸手撫摸，讓阿宏嚇得直接起身，穿上衣物後奪門而出，並連絡友人陪同報警。

法院審理後認為，呂男為滿足一己私慾，竟利用阿宏熟睡時對他下手，非常不尊重阿宏的性自主權，再加上呂男又有竊盜前科，審酌他事後與阿宏以2萬元達成和解，因此依乘機性交罪判處3年6個月徒刑。

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