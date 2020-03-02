澳門娛樂業上線了！KTV、酒吧、桑拿今重開　尋歡客需戴口罩入場





▲ 澳門夜景。（圖／澳門特區政府）

記者陳政錄／綜合報導

繼賭場「有限度」營運後，大陸澳門特區的娛樂業也上線了！據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心通告，今（3月2日）起，特區政府所有公共部門恢復正常辦公及對外服務；此外，電影院、卡拉OK場所、酒吧、舞廳、桑拿等部分娛樂場所，在符合相應防疫措施的基礎上可以恢復營運。

事實上，受新冠肺炎疫情影響，澳門行政首長賀一誠於2月4日時宣布，暫停所有賭場活動半個月，並呼籲民眾不要在外行動。與此同時，在防疫要求和春節期間雙重因素下，澳門各大娛樂場所和政府部門，均暫停運作了近一個月，其中政府機關僅保留緊急服務。

▲澳門葡京賭場2月20日凌晨開始重新營業。（圖／路透）

2月20日凌晨，隨疫情趨緩，澳門賭場於封閉期滿後，先開放29家「有限度」恢復營運，譬如調整賭檯距離和位置，檯數保持在30%以下，場內人員保持較遠距離、需攜帶口罩和填寫健康聲明等。

賭場陸續復工後，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心於2月27日做出決定，從3月2日起，恢復政府和公部門服務，另部分娛樂場所和補充教學輔助中心，在符合相應防疫措施的基礎上可以恢復營運。

澳門衛生局局長李展潤在當時指出，這是考慮到澳門已連續23天沒有新增確診病例，距離限制外地僱員往返內地措施已有一段時間，且廣東省疫情緩和，因此特區政府作出上述決定。

▲澳門規定乘客搭巴士必須戴口罩。（圖／澳門特別行政區政府網站）

據了解，服務重新開放後，澳門市民除前往公部門辦理手續，須提交個人健康聲明書，並配合戴口罩、測量體溫外，民眾赴娛樂或教學場所，還須謹遵四大原則，包括一是只有飲食時才可脫口罩；二是謝絕發燒或咳嗽人士進入場所；三是避免密集，建議指接待客容量的一半、非同行顧客保持1到2公尺距離；四是加強個人和環境衛生、限制高風險的服務項目。

新浪財經報導稱，由於停業近一個月的澳門酒吧、卡拉OK、舞廳、桑拿等娛樂場所，今日可恢復營業，帶動沉寂的娛樂板塊回暖，其中銀娛（澳門銀河娛樂集團）現價升1.17%，報52.05港元；成交約126萬股，涉資6480萬港元。

除了政府和娛樂行業、教育中心外，目前澳門的一般醫院急診、各專科門診也已恢復服務，公車正在增加班次以應對上下班人潮。觀察實時數據監測，澳門今日無新增確診，累計確診10例、8例已治癒。

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