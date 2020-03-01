中正嘉大明開學啟動防疫計畫　促各系延期停辦活動減少群聚

▲中正大學。（圖／取自中正大學網站）

文／中央社記者黃國芳

因應武漢肺炎疫情，將於明天開學的國立嘉義大學及中正大學除落實校內外師生、民眾量體溫外，並要求各系所延期或取消這學期準備舉辦的活動，減少師生群聚機會，守護健康。

嘉義大學學務長黃財尉今天接受中央社記者採訪表示，開學後將分別在蘭潭、新民、民雄及林森4處校區各教學大樓、餐廳、宿舍等處設置體溫檢疫站，未發燒者則會貼上健康貼紙，每天都有不同顏色。嘉大新民、林森校區因鄰近住宅區，常有社區民眾入校運動休閒，因此嘉大4個校區的主要出入口開學後都會設置檢疫站，測量入校民眾體溫。

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黃財尉指出，校方已建議各系所延期或取消校內外活動；學生游泳課程，則已建議改由其他體育項目代替。因應疫情，嘉大所屬場館月底前也不對外借用，且圖書館除了教職員生外，管制其他人士進入。另外，嘉大每個宿舍都有規劃獨立寢室，若有住宿生出現發燒等症狀，就會安排入住觀察，如果不是住宿生，則會要求先回家休息。

黃財尉表示，凡經中港澳入境台灣者，需居家檢疫14天，嘉大自2月7日至10日已協助17名港澳生及外籍生入住青雲齋宿舍隔離檢疫，均期滿解禁，目前尚有2名日本交換學生接受隔離檢疫。中正大學主任秘書楊宇勛表示，因應疫情，開學後，動員人力分別在行政大樓、理工等學院大樓設置10餘處體溫檢疫站，從上午8時至下午5時，以額溫槍量教職員生體溫，未發燒者貼上貼紙，若進入其他棟大樓出示貼紙，則無須重新量體溫。

另外，中正大學校園因常吸引民眾到校散步休閒，因此校方開學後也會在主要出入口設置檢疫站，以量民眾體溫管控。楊宇勛指出，因應疫情，中正之友每年4月間都會在校園舉辦千人寫生活動，但今年經溝通已取消；中正與中興、中山及成功等大學，每年下學期的校際友誼競賽今年也都停辦，減少師生群聚機會。

楊宇勛說，針對教育部日前宣布暫緩港澳生來台，校方陸續協助已返台的29名港澳生及外籍生接受居家檢疫，均期滿解禁。楊宇勛表示，上課教室與會議室，要求盡量打開門窗，維持空氣流通。上課時，請老師距離教室第1排學生至少1公尺以上，維護師生健康。

另外，學生若有咳嗽等呼吸道症狀，但未發燒，上課時應戴口罩，並視症狀返家休養及就醫；如果出現發燒、頭痛等症狀，應戴上口罩就醫，返家休息。