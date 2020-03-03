病房、病室差在哪？圖解秒懂了…「醫師答案」和你想的不一樣

▲病房、病室差在哪？一張圖帶你看懂。（示意圖／資料照）

記者簡仲豪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布，新冠肺炎新增第42例確診個案，為和案34同一病房區但不同間病室的陪病家屬。消息公布後，很多民眾對於「病房」和「病室」兩個名詞感到困惑。指揮中心專家諮詢小組招集人張上淳表示，一個病房有很多病室，有單人、雙人、多人病室的模式，一個病室就是一個號碼房間。

Icu醫生陳志金在臉書上也針對「同病房，不同病室」做出更詳細解釋：

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病房(Ward)：一個護理單位，通常以樓層區命名，是專科性、綜合性、一個/數個護理站

病室(Room)：病房內的隔間單位，有單人、兩人、三人、四人一間病室，病室內的單位叫床（稱做「床」的意思）。

同病房不同病室就是病人位在同一個樓層區域，收治同樣或類似屬性的病人，例如O樓XX科病房。病房比較像是一個整體的照護單位，像內科、外科病房，但每個大病房又分成許多房間，稱為病室，分成單人、雙人和多人。

▲今天記者會結束後不少民眾對於病房和病室感到困惑。（圖／記者嚴云岑製）

指揮中心進一步表示，案42曾於2月17日至24日家人住院期間陪病，經衛生單位初步調查，案36及37（護理人員）確診前，曾於2月21日至23日照護案42家人，其中案36曾與案42短暫接觸，案37未與案42接觸，將進一步釐清案42可能感染源。針對本起群聚，截至目前已掌握接觸者共295人，並採檢247人，其中6人陽性（案35至38及案41、42）、206人陰性、其餘檢驗中。