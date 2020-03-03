侯友宜視察計程車服務處　籲司機每日量體溫並徹底消毒車輛

▲侯友宜視察計程車服務中心。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜3日視察三重重新橋下計程車司機服務中心防疫整備情形，他表示，這次主要是來關心運將們是否做好車輛消毒及自我保護的防疫措施，並檢視防疫工作還有哪些缺失，也聽聽業者需要市府協助之處。交通局也強調，司機每日營運前須量體溫及車內清潔消毒。



侯市長說，針對公共運輸防疫作為，新北市過年前就開始嚴格督導，希望第一線司機確實做好安全防護，要求交通局嚴格督導捷運、公車、計程車等公共運輸第一線從人員做好安全防疫。目前中央配給加上市府提供的口罩，足以提供轄內2萬多名計程車司機使用；至於消毒酒精目前供貨較不足，會再請交通局、衛生局協調，盡力滿足業者需求。



侯市長特別向計程車司機宣導，如果乘客沒戴口罩就盡量避免交談，也避免接觸；若有接觸，可利用酒精做手部消毒，尤其載到外國旅客，更要落實消毒清理工作。



交通局副局長林麗珠表示，新北市有近2萬2000名計程車司機，行此值防疫非常時期，新北市獲配交通部口罩配售給300多家計程車行、 50多家合作社及9500多位個人計程車行司機外，並在板橋溪南、中山橋及重新橋下3個計程車服務中心提供消毒水及噴灑器裝備，以進行車內消毒，服務中心並提供量體溫、勤洗手等防疫措施，讓計程車司機能夠充分做好防疫工作。



林麗珠指出，疫情持續以來，交通局不定時督查計程車行、合作社、服務中心，以及計程車排班區的防疫整備情形，也再次呼籲不可輕忽疫情，請各司機每日營運前須量體溫及車內清潔消毒，更請戴上口罩、勤洗手，讓公共運輸安全防護再升級。