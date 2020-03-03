花蓮落跑假釋犯起底　23年前開哥哥的小黃...載女客上陽明山性侵

記者邱中岳／台北報導

花蓮歐姓男子因違反懲治盜匪條例罪嫌遭判處無期徒刑，但假釋2年多之後竟在2日深夜鋸斷電子腳鐐逃亡，且到台北市檳榔攤持利刃恐嚇，得手5千元後逃逸，警方發現，歐男在環河北路上尋找目標，得手後從環河北路巷弄往新北市逃逸。3日下午，歐男在高雄落網。

據了解，遭通緝的嫌犯歐力源2日晚上從花蓮住處逃逸，一路開著家人的車北上，行經環河北路1處檳榔攤，便將車子停在巷弄內下車，衝進檳榔攤將利刃架在邵姓檳榔西施脖子說「把錢拿出來」，得手5千元後逃逸。

▲花蓮1名假釋犯在北市恐嚇檳榔西施得手5千，逃逸還誤闖機車道逃往新北市。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後初步研判，歐嫌鎖定目標後，將車子停在環河北路的巷子內，得手後隨即跳上車沿著巷子轉至延平北路上，但因歐嫌路不熟，不知延平北路上台北橋僅機車道，便從延平北路右轉台北橋直接衝上機車道。

台北橋下橋後隨即右轉沿著新北市三重區三和路一帶行駛，接著從三重交流道南下，事後還在桃園停留一陣子，最後一路逃往高雄，目前警方也正全力追查嫌犯下落。

據悉，歐姓男子因在1997年間涉嫌開著哥哥的計程車載客，將內湖上車的20多歲女子載往陽明山上持刀性侵，因違反懲治盜匪條例遭判處無期徒刑，2年多前假釋出獄配戴電子腳鐐，但沒想到在2日晚上9時許，竟用砂輪機割開腳鐐逃逸。

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