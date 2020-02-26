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蛋蛋的哀傷！角頭搶地盤開槍誤擊外送員下體　判刑7年

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▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）

▲角頭開槍誤擊外送員下體，還好沒影響其生育能力。此為示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

「華西街」角頭施正聲，為爭奪阿公店生意與另批角頭「東三實業」起了衝突，施男趁著對方2018年舉行中秋烤肉會時，前往開槍示威，結果子彈誤擊水果外送員的下體。施男被依照「殺人未遂罪」起訴，一審將他判刑8年，案經上訴，高等法院26日二審將他改判有期徒刑7年。可上訴。

檢警調查，施正聲是華西街幫的角頭，在萬華擁有不少房產，後來因梧州街一帶的阿公店生意，而與該幫中生代角頭陳明傑（阿祖）發生衝突。施男聲稱2018年初，遭陳男率眾押往「東三實業」位在梧州街地下1樓的辦公室，強索3千萬元並被毆打。

施男為報復陳男等人的行為，因此才在2018年9月23日晚上，看準東三實業辦中秋烤肉的機會，前往開槍洩憤。施男共朝人群開了4槍，其中1槍誤傷32歲林姓水果外送員的下體。林男緊急被送往台大醫院救治，雖然左側睪丸局部破裂，經救治後不影響其生育能力。案發後檢警逮捕施男，並依照「殺人未遂罪」嫌提起公訴。

一審法院審理後，將施男判刑8年。案經上訴，高等法院審理期間，施男辯稱當時朝天空開槍，並未向人群開槍，是流彈誤傷林男。但高院根據當天在場烤肉的東三實業多名證人的供詞，認定施男確實朝人群開槍，具有不確定殺人故意。

高院最後仍認定施男犯槍砲、殺人未遂等罪，合併改判有期徒刑7年。可上訴。而當時本案還衍生案外案，槍擊後東三實業等人認為施男開槍乃是受到隔鄰「頭北厝」幫教唆，陳男等人隨即糾集30名小弟衝到「頭北厝」烤肉場地械鬥，陳男等人事後被依恐嚇取財、違反組織犯罪防制條例等罪起訴。

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