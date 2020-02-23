設局跟蹤回家！板模工徒手敲破木門…狂傳「讓妳爽歪歪」　她嚇壞：我快崩潰了

▲高男跟蹤女子回家又徒手敲破木門，因恐嚇吃上官司卻還不學乖，再度因恐嚇挨告。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名擔任板模工的高姓男子被女子小乃（化名）提告，遭判拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年確定，他因此心生不滿，竟再狂打電話、傳訊恐嚇小乃，內容包括「我知道妳住哪」、「我跟蹤妳很久了」、「我會X到妳爽歪歪」等，嚇得小乃再報警提告。法院審理後，判高男有期徒刑4月，得易科罰金，全案確定。

小乃控訴，2016年10月間在臉書上認識高男，對方向她表示，要買陶藝品想到她的住所挑選，又不斷想跟他約會，還用LINE狂叫她「寶貝」、「老婆」，但郎有情妹無意，孰料，對方竟不斷央求見面，還假藉他人名義要購買陶藝品將她約出，並一路尾隨她回住處公寓，被發現後更徒手狂敲木門，力道之大當場將木門敲出個洞，種種劣行逼得她提告，直呼「讓我精神快崩潰，不敢獨自一人出門」。

高男2017年12月7日被依恐嚇危害安全罪判拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，2018年1月3日全案確定。孰料，他不因此收斂，反倒不分日夜持續打電話、傳訊息騷擾小乃，最高紀錄曾在5分鐘內猛打10通以上電話給她。

傳訊內容也令人作嘔，包括，「想要做愛打砲嗎？明天晚上等我，我會用我的大X頭讓妳爽，我好想要妳噢」、「晚上洗香香等我噢，我會吃妳的雞X，妳要吃我的大X頭，我會幹到妳爽歪歪」、「我知道妳住哪」、「來報警抓我啊，我還是會找妳ㄚ，哈哈哈哈哈」等。

儘管高男矢口否認犯行，但台北地方法院勘驗各項事證後，依恐嚇危害安全罪，判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元；高男不服判決結果決定上訴，高等法院認為，原審判決並無不當，將他的上訴駁回，全案確定。

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