台北計程車之狼竟假釋！　「砂輪機」切斷電子腳鐐逃亡再犯案

▲歐姓男子破壞電子腳鐐逃逸。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名受保護管束人歐力源因懲治盜匪條例等罪遭判無期徒刑，花蓮地方檢察署2017年8月15日於歐男假釋出監並付保護管束，並對歐男實施電子腳鐐，不料今年3月時歐姓男子竟破壞電子腳鐐逃亡，全案地檢署與警方正全力追緝中。

▲破壞墊子腳鐐逃亡的歐力源。

花蓮地檢署表示，受保護管束人歐力源（53歲）因懲治盜匪條例等罪，經法院判處無期徒刑確定，花蓮地方檢察署2017年8月15日於歐男假釋出監並付保護管束，地檢署認有高度再犯之風險同日對歐姓男子實施科技設備監控（即俗稱電子腳鐐），並命晚間10時起至翌日上午5時許不得離家外出（俗稱宵禁），其餘時間仍可離家，但全程均有該科技設備監控行跡。

檢警調查，歐力源在1997年4月，在台北市開他哥哥的計程車，在內湖一帶搭載一名20多歲女子，載往陽明山上持刀威脅犯下性侵案，還搶劫被害人財物，此案，讓他被判無期徒刑。

▲地檢署觀護人並會同警方前往歐男住家查看，發現已人去樓空。

不料今年年3月2日晚間9時55分許，地檢署發現科技設備出現異常訊息，隨即通知轄區派出所，地檢署觀護人並會同警方前往歐姓男子住家查看，發現科技設備已被破壞，且歐男已逃離住處，經觀護人通報檢察官，檢察官並立即以歐姓男子涉犯毀損公物等罪嫌立案偵辦，同時開立拘票囑警全力追捕，

另外，花蓮縣警察局獲報後連夜追蹤歐男行跡，並派員隨即北上拘捕，地檢署也於同日晚間由檢察長召集主任檢察官、檢察官、主任觀護人及觀護人成立緊急應變小組，連夜追緝歐姓男子。

▲檢方公布歐男座車，車牌ATS-5771 請民眾注意並協助。

地檢署表示，歐男並未攜帶行動電話逃逸，無法精準定位，但是3日上午2時20分許，獲報歐姓男子逃逸至台北市大同區另犯下搶奪案件，已於今日上午對歐姓男子發佈通緝，且以最快速度通知執行監獄撤銷假釋，並囑警盡速將歐姓男子拘捕歸案。



花蓮地檢署署呼籲社會大眾注意個人安全，若有發現可疑人士，請立即與警察機關聯繫，本署與警察機關密切聯繫合作，務必全力追緝，以懲不法並維護社會安全。

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