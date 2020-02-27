惡鄰別來！　被鄰居誤會小孩吵鬧5招教你自清

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

人說：「千金難買好鄰居。」在有了小孩以後，您是否遇過左鄰右舍，只要聽到一點聲響，就把矛頭全指向您，認為您家有兒童，「一定就是他們三更半夜不睡覺，不知道在蹦蹦跳跳吵什麼？」面對這樣的指控，如果真的是自己小孩發神經就算了，好好在家多教育、多注意，但偏偏不是自己，還得忍受鄰居不友善的質疑與指責，這股冤氣您吞得下去嗎？

過年期間，我女兒DAHLIA染上腺病毒高燒住院，在醫院待了6天後，出院當天晚上約21：30，我們聽到不知道從哪裡發出來的敲擊聲，但單身帶孩子多年，早已練就沒事不惹事的習慣，人家敲幾下無所謂啦～沒想到，約莫2、3分鐘後，有人狂按我家門鈴，還加碼拍捶鐵門，好似要破門而入那樣，嚇得我跟DAHLIA面面相覷。

我從大門貓眼看不到人，想說是什麼情況？就開門查看，一位中年大叔不分青紅皂白、劈頭對我大罵：「是在敲什麼敲啊？」我壓低姿態說：「什麼事情啊？你嚇到我小孩了。」對方嗆罵：「你們是在敲什麼？」我：「我跟小孩在床上準備睡覺了，不是我們敲的，你這樣亂踹嚇到我小孩了。」我家是套房、沒有客廳，從大門的位置，他可以清楚看到孩子在床上坐著。

我看起來溫和，但發起脾氣也挺駭人，生活把我磨得非常強悍，一時之間沒考慮安全問題，只想自清不是我做的，要求大叔留在這，繼續等候噪音出現（這是錯誤示範，應該要當下報警，但報警又扯到另一個問題，我在躲家暴父親，報警對我來說有暴露行蹤的風險），但他不願意，逕自往回走，一句話都沒說，也未向我致意或道歉，留下憤怒滿滿的我。

隔天，我開始找鄰長，原本希望他來協調，告知對方不是我，鄰長找到人以後，大叔卻說我惡人先告狀，他聽聲響來源就是在正上方，已經忍受噪音一年了等等，偏偏這一年剛好我最常外宿，而且這是集合式住宅，他怎能一口咬定是我？為了避免下一次再被踹門，於是要求鄰長幫忙開協調會。

我仔細思考自己的訴求為何？

1、證明聲響並非是我所為。

2、讓其他鄰居及公正第三方得知有此狀況。

3、當然希望對方就踹門罵人事件道歉，但就算對方不肯低頭，也要讓他感受到我的不滿，至少下次不敢這麼直接來找麻煩。

4、藉此機會錄音、錄影保留證據，萬一日後情況沒有改善，上法院也有個依據。

這些訴求很基本，所以在會中我準備了這些資料，澄清噪音並非由我們家發出，他踹門兇人的舉動嚇到小孩，得跟我們家道歉，並且要求不得在非第三方（鄰長、警察）陪同時來打擾我家。

一、整理照片－針對鄰居說的進行拍照及反駁。

對方說「有敲打聲！」，但我這輩子還沒釘過釘子，更別說家裡有這些工具了。

我家是租的，在入住之前，房東就再三叮嚀要好好顧房子，我感謝他以低於市場行情的價格租我，所以對於房子十分愛護，不但嚴格禁止孩子畫牆面，也不曾在牆壁鑽孔或釘上任何物品，連時鐘都是卡在窗溝凹槽，甚至怕刮壞地板磁磚，我桌椅、沙發都有裝上像襪子那樣的靜音保護套。

我將這些一一拍照，並告訴鄰長，若他們願意，可以一起來我家一探究竟。

二、同樣聽到噪音的影片－即時錄影自清。

如果您本身也聽到令鄰居不悅的聲響，請在下一次出現噪音的時候，立馬將手機開啟錄影功能，邊錄下聲音跟您的室內環境，證明此聲響並非由您家發出，並且加註是幾分幾秒發出聲響，在會議上放給大家觀看。

三、不在場證明－除了車票、機票、住宿憑證外，針對指控的時段找尋當天打卡、外宿等動態。

樓下鄰居指控我敲打的時間，正好與孩子住院及台中公差有重疊，我平時會把車票留存紀念，也有臉書打卡等記錄，當您跟鄰居及第三方互相論證時，這是最有利的證明。

四、找出相關報導與理論。

對於大樓、集合式住宅有聲響共振，造就鄰居彼此誤會、不愉快的報導很多，找出內文有學者佐證的報導，將他們列印出來，在會議中一人發一份。

五、明確表達自家立場。

清楚告知對方：「要抗議可以，但要罵對人！」不能因為我家有小孩，就什麼事都往我家丟，事發時，也要透過第三方共同查明，不能自己衝來踢館，若有下次，絕對報警處理！千萬不要因為是鄰居就想說算了，適時表達自己的憤怒，反而會得到對方的敬畏與尊重。

2月26日，我們與鄰里共同開了會，由他先發言，但對方咄咄逼人、火氣超大，完全指著我當龜孫子罵，對於其他鄰居的想仲裁或緩和氣氛也不領情，還一直打斷我跟公道伯們的發言，反而我壓抑怒氣，又準備足夠的證據自清，或許鄰里們一致感受到我當晚受到的驚嚇，所以頻頻幫我說話，請憤怒大叔不要針對我。

有時候，我真的很感嘆這社會，對於生兒育女的家庭真的很不友善，不但二度就業的婦女容易被歧視，連可能是管道間或其他住戶發出的聲音，都可以歸到有小孩的家庭，或許有人說：「當成碰到神經病，摸摸鼻子算了！」但這樣是不行的，對方認定是您時，就已經破壞了鄰居關係，所以，勇於去澄清，正是一種比較積極的止戰方式。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。