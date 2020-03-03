犯罪手法曝！曾性侵年輕妹…花蓮假釋犯「割斷腳鐐」落跑　衝台北狠搶檳榔西施

▲花蓮假釋犯跑到台北再度行搶。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

花蓮一名男子歐力源因違反懲治盜匪條例等案件，被判無期徒刑確定，2017年8月15日獲假釋，但須付保護管束並配戴電子腳鐐。孰料，歐男2日竟持砂輪機破壞電子腳鐐，逃亡至台北市，3日凌晨再度犯案，並搶劫檳榔攤得手5千元，犯罪手法也曝光！

檢警調查，53歲的歐力源1997年4月間駕駛哥哥名下的計程車載客，期間在內湖搭載一名20多歲女子，還將對方載往陽明山上持刀性侵並搶劫。歐男被逮後遭判處無期徒刑確定，1998年6月26日送監執行，2017年獲假釋，但因有高度再犯的風險，歐男須配戴電子腳鐐付保護管束，並實施晚間10時起至翌日清晨5時不得離家外出的宵禁。

▲▼歐男曾性侵20多歲年輕妹並搶劫遭判無期徒刑，2日晚間假釋中落跑。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

孰料，歐男2日深夜9時55分左右竟使用砂輪機破壞電子腳鐐逃逸，由於他並未攜帶手機，檢方無法精準定位，只好循線查找。3日凌晨2時20分檢警獲報，歐男逃至台北市大同區一處檳榔攤搶劫，緊急發布通緝令，公布歐男長相，要將他拘捕歸案。

據了解，3日凌晨歐男疑似將車輛停放附近後，持尖銳物步行到檳榔攤內行搶，威脅店內員工將現金交出，共搶走5千元現金，得逞後便開車逃離現場，目前警方正循線追查中。

▲▼檢警發布通緝令，公布歐男長相。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

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