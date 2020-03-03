公務員的努力百倍於薪水！蘇貞昌不學星國減薪　將給第一線獎勵

▲民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌3日赴立法院就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過進行報告，並備質詢。民眾黨立委邱臣遠質詢時問到，是否會加發津貼甚至帶頭減薪以示支持？蘇揆表示，台灣公務人員所做的努力十倍、百倍於薪水「我不會這時候給公務員減薪，我反而贊成做得好的還特別給他獎勵」。

邱臣遠質詢時問到，這次特別預算的預算書有附表比較台灣與各國相關振興措施的比較，其中，新加坡官員有帶頭減薪支持第一線防疫人員，現在談的紓困振興，目前最支持的是第一線防疫人員、公務人員，是否支持發放津貼給防疫醫護人員、公務人員，甚至帶頭減薪支持？

對次，蘇貞昌表示，新加坡的待遇跟台灣是完全不同，待遇非常高，這時候有減薪也令人敬佩；他強調，每個國家不同，台灣這時候可以看到公務人員真的是夜以繼日，所做的努力真的十倍百倍於薪水，「作為帶領新整團隊的人，我不會這時候給公務員減薪」。

蘇貞昌表示，反而贊成對於在第一線任何崗位的防疫人員，做得好的還特別給他獎勵；蘇說，這獎勵分兩部分，實質的津貼獎勵、損失減少的填補，到精神上的鼓勵，「一線公務人員，送口罩的郵差、分發的藥師還有生產線上的工作人員，都值得鼓勵」。

根據「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，第2條載明，公、私立醫療（事）機構執行防治、醫療、照護之醫事人員及其他從事防治相關工作人員，中央衛生主管機關應予補助或發給津貼。公、私立醫療（事）機構與其他相關機關（構）、學校、法人、團體及其人員執行本條例防治工作著有績效者，各級政府機關（構）、學校、法人、團體應予獎勵。

另外，若因執行本條例防治工作，感染嚴重特殊傳染性肺炎致傷病、身心障礙或死亡者，中央衛生主管機關應予補償、補助各項給付或其子女教育費用。

