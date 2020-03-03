高中女生讓他「凍沒條」　色師廁所裝針孔辯：才裝一小時什麼都沒拍到

▲桃園市某高中邵姓男老師去年11月在女廁偷裝針孔竊錄女學生如廁與更衣畫面挨告。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某高中邵姓男老師遭指控在其任職學校2樓女廁內，安裝針孔攝影機竊錄女學生如廁與更衣私密畫面，女學生如廁時發現芳香劑盒子有閃爍光線驚覺遭側錄向校方通報，校方查出是邵姓男老師所為，事後將邵師停職；檢方偵訊時，邵男坦承犯行，辯稱僅偷拍1小時就遭查獲，桃檢3日偵結依妨害秘密罪嫌將邵提起公訴。

檢警調查，38歲的邵姓男老師在桃園市某高中任教，於去年11月29日上午9時許在校園內某大樓2樓女廁，偷裝針孔攝影機在芳香劑盒子內，開啟攝影功能後放在隔間牆上由上往下角度竊錄，後來先後有2名女生如廁，其中1名女生察覺芳香劑露出奇異光線，仔細查看驚覺有攝影機，趕緊向校方通報，校方查出攝影機內附設記憶卡，立即向警方報案處理。

校方透露，經女學生回報偷拍情事，檢視記憶卡並未發現偷拍影像，但調閱監視器發現邵姓男老師曾進出女廁，邵師坦承裝設針孔，校方召開性評會後已將邵停職懲處。

檢方偵訊時，邵姓男老師坦承犯行，但辯稱裝設針孔攝影機僅1小時，並未拍攝到相關影片，校方與警方則提供監視器畫面、針孔攝影機、記憶卡等證物，檢方認為邵姓男師犯行明確，偵結依妨害秘密罪嫌提起公訴。

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