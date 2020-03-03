桃園男猝死案將二度採檢送驗　最速件請法醫研究所釐清死因

▲桃園地檢署針對轄區內男子猝死案，3日請法醫研究所以最速件方式釐清死因。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名年約30歲男子上週六工作時昏倒，送醫急救仍不治，生前曾傳出有發燒狀況，鑑於新冠肺炎（COVID-19）疫情仍延燒，檢警2日採集檢體送驗但未成功，桃檢表示，3日將二度採集檢體送驗，並請法醫研究所以最速件釐清死因，法醫將會同防疫專家協助檢視，惟送件樣數不少，可能需3至5天。

桃檢指出，這名死亡個案並非疾管署通報需居家檢疫或隔離案例，男子猝死前曾傳出發燒症狀，檢警不排除罹病可能性，啟動防疫流程，2日採「先檢驗、後相驗」方式通報法醫採取個案咽喉部位檢體，遺體則暫時冰存。

桃檢襄閱主任檢察官林秀敏說，3日上午已請法研所獲得檢體後以最速件方式釐清死因，但因送驗件數不少，可能要花3至5天才會有結果，若檢驗結果呈陽性會立即通報防疫中心接手處理，盡快找出可能接觸史，避免括疫情大，若呈陰性則由檢方進行後續相驗程序。

但據指出，個案2日檢體送驗結果是不成功的，3日將二度採集檢體送驗，以盡快送往法研所檢驗，若確認是陰性且無感之虞，即依照原程序完成相驗，若檢體出現新冠肺炎陽性反應，檢方通報防疫單位進行個案生前的活動範圍、接觸史，進行調查處理。

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