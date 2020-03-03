谷粉快試試！Pixel 4新音樂控制方式與表情符號來了

▲Pixel 4手機新功能釋出。（圖／翻攝自Google台灣部落格）

記者邱倢芯／台北報導

還記得去年推出的Pixel 4手機上搭載了手勢控制功能嗎？使用者只要使用Motion Sense可以往前跳過一首歌曲或回到上一首歌曲。現在，如果有Pixel 4，使用者可以在手機上方使用輕觸手勢暫停和繼續播放音樂。這樣一來，要與人交談前就可以輕鬆暫停音樂，不必拿起手機操作。

另外，使用者也可以運用手機搭載的AR效果發揮創意，在與朋友進行的視訊通話中就能即時使用；這些效果會配合臉部表情呈現變化，為Duo通話時光帶來全新樂趣。

Google產品經理Susie Church指出，Pixel 4的自拍功能也越來越進步。裝置的前置鏡頭現在可拍出有景深的影像，改善肖像模糊和抽色效果，並能在Facebook上製作3D相片。

表情符號12.1更新推出後，Pixel上的表情符號現在可供使用者進一步自訂，且外觀更加多元。其中新增了169種表情符號，可代表更廣泛的性別、種族和膚色差異，並且有更多組合，提供更多樣化的選擇。

▼Pixel上新表情符號現在可供使用者進一步自訂，讓外觀更加多元。（圖／翻攝自Google台灣部落格）

另外，在安全功能方面，去年10月，Google已為美國Pixel 4使用者推出了個人安全應用程式。該應用程式會使用手機的感應器，快速偵測使用者是否遭遇重大車禍，詢問使用者是否需要緊急救援服務。

當使用者需要撥打 911 緊急救援專線時，可以利用語音命令或輕觸一下裝置求助。現在，Google也要為澳洲(000)和英國(999)的Pixel使用者推出這項功能。若個人安全應用程式詢問使用者是否安全無恙時，沒有收到任何回應，Pixel會與救援單位分享使用者的相關詳情，例如位置資訊等。

另一方面，官方也為了前幾代的產品下放了許多實用功能，像是Pixel 2的使用者可以使用即時字幕功能，自動針對手機上播放的媒體產生字幕。

Google Pay更方便

對於許多使用者來說，手機能支援支付功能是在方便不過的事情了；而現在Pixel使用者將可以更快速地存取Google Pay功能，只要按住電源按鈕，即可滑動瀏覽簽帳金融卡和信用卡、票券、登機證，或存取Google Pay中的任何其他物品，只要是美國、英國、加拿大、澳洲、法國，德國、西班牙、義大利、愛爾蘭、台灣和新加坡的使用者均可使用此功能。如果是Pixel 4的使用者，還可以快速存取緊急聯絡人和醫療資訊。

而現在透過Pixel使用Google Pay也可比以往更輕鬆地搭乘飛機；使用者只要拍攝登機證，點擊通知後即可將登機證儲存至Google Pay，也可以即時收到最新的航班資訊，登機當天，只要按住電源按鈕就可以開啟登機證。該功能將於3月開始在所有地區陸續推出，只要是Pixel 3、Pixel 3a及Pixel 4的使用者都可以使用此功能。