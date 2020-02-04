「Made by Google」銷售額達數十億美元　2019年Q4卻下滑

▲Google的硬體銷售在2019年第四季呈現下滑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

過去四年，Google藉由「Made by Google」的硬體銷售策略，已達到達到了數十億美元的銷售額，不過卻在近期發佈的2019年Q4財報中發現，Google硬體產品開始呈現銷售下滑的情況。

這項財報讓不少人感到驚訝，因為依照往年經驗來說，每年的第四季是外國的重要假期銷售檔期，不過Google卻未能抓穩去年底的聖誕檔期銷售；對此，身兼Google及Alphabet執行長的Sundar Pichai表示，對於Google來說，硬體產品仍處於早期發展階段。

不過Pichai也在財報電話會議中指稱，旗下的Nest Mini和Nest Hub Max產品在去年底的假期銷售表現良好。

在其它硬體設備（如手機）方面，Pichai僅有提供去年銷售情況良好的Pixel 3a數據，但完全沒有提供秋季推出的Pixel 4系列銷售狀況；他僅強調，Google會繼續增強自己的硬體研發能力。

而除了硬體產品外，Google在這次的財報中也提供了包含軟體服務在內的「其他收入」；Google財務長Ruth Porat指出，在2019年第四季，Google的其他收入為53億美元，與2018年同期相比增長了10%，主要是受惠於YouTube與Google Play的營收成長，但是有部份被硬體銷售下滑所抵消。