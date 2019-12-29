Google Pixel 4a渲染圖曝光！3.5mm耳機孔插槽回歸

▲OnLeaks稍早與科技網站《91 mobiles》發布了Pixel 4a渲染圖。（圖／取自91 mobiles）

記者王曉敏／綜合報導

市場預期，Google將於明年上半年推出Pixel 4系列平價機款Pixel 4a系列，而稍早知名爆料達人 Steve Hemmerstoffer（OnLeaks）進一步發布了Pixel 4a渲染圖，並透露3項設計重點。

Google於今年5月推出了去年旗艦機款Pixel 3系列的中階機型Pixel 3a及Pixel 3a XL，根據Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）的說法，Pixel 3a與Pixel 3a XL銷量表現優異，整體銷售量較去年同期翻倍成長。有消息稱，Google 2020年I / O開發者大會上將發表中階機款Pixel 4a。

OnLeaks稍早與科技網站《91 mobiles》發布了Pixel 4a渲染圖。圖片顯示，Pixel 4a預計將採用螢幕打孔設計，後置單鏡頭，頂部更設置了3.5mm耳機插孔。

▼渲染圖中可看到，Pixel 4a頂部設置了3.5mm耳機插孔。（圖／取自91 mobiles）

據《91 mobiles》報導，Pixel 4a螢幕尺寸應為5.7吋或5.8吋，較Pixel 3a的5.6吋小幅度加大。前鏡頭方案並非Pixel 4的「額頭」或Pixel 3的瀏海，而是首次採用了螢幕開孔設計。

從渲染圖上可看到，Pixel 4a的邊框頂部有著一個極窄的聽筒，而底部的邊框則較其他3邊寬一些。鑑於其邊框較Pixel 4系列窄，因此目前尚無法確定該機款是否會支援Project Soli技術的雷達手勢偵測功能。

觀察Pixel 4a渲染圖，其後方鏡頭模組與Pixel 4一樣採用方型設計，並同樣有些微凸起，不過Pixel 4a為單鏡頭，而閃光燈則設置於左上方。此外，Pixel 4中取消的背部指紋感測則預計將在Pixel 4a上回歸，而電源鍵及音量鍵則都置於右側，並採用與Pixel 4相同的撞色設計。

置於Pixel 4a及Pixel 4a XL的規格方面目前訊息並不多，目前有消息稱，該機款顏色將有白色、黑色及紫色3個選項，並配備4GB RAM及64GB ROM。其搭載的處理器可能是高通S730或S765。此外，《91 mobiles》也預計其背後的鏡頭應為1220萬畫素，且Pixel 4a系列可能將支援5G。

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