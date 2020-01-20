Google推春節限定促銷　買Pixel 4送Nest Mini + Chromecast

▲Google商店推春節限定促銷。（圖／翻攝自Google商店）

記者邱倢芯／台北報導

每到農曆新年和家人、朋友一齊團聚，共享溫馨歡樂時光，只要拿起手機按下快門，便能將珍貴的一刻記錄下來。Google商店從即日起至1月26日晚上11點59分止，針對Pixel特定機種特別推出新春限時促銷活動；舉例來說，只要買Pixel 4或4 XL機種，就可以一次獲得Nest Mini和Chromecast。

好康優惠一：購買Pixel 4或4 XL，送 Nest Mini和Chromecast

Pixel 4 系列擁有強大的相機功能，其中夜視功能在暗處或是低光源環境下都能拍攝到完美細緻的的景色及人像，甚至可以捕捉到銀河之美。另外，在過年歡樂的團聚期間，結合會說中文的智慧音箱Nest Mini與提供便利串流播放體驗的 Chromecast，就能輕鬆和親朋好友一起享受絕佳的智慧居家與視聽體驗。

好康優惠二：購買Pixel 3a可折1,500元

由台灣研發團隊打造的入門旗艦智慧型手機Pixel 3a，搭載許多強大功能如配有夜視與肖像功能的相機、最多可達30小時的長效續航力等特色，推薦給預算有限，想以更漂亮的價格購機的民眾。