雲端最前線／獨家！被遺忘的少數？泰國直擊滯海外陸生

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日前一封陸生寫給蔡英文總統的信曝光，信中描述自己因為防疫政策滯留泰國無法回台，期間寫信給總統、相關單位十多封，但從1月26日至今已經超過一個月。ETtoday《雲端最前線》製作團隊，跨越2000公里前進泰國，獨家找到這位求救的陸生，並在3日邀請前立法委員沈富雄、政治評論員張銘祐以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

新冠肺炎(COVID-19)全球疫情嚴重，台灣政府也將疫情拉高到最高層級「一級開設」。根據ETtoday最新民調，有95.7%民眾認同中央疫情指揮中心應對大型活動提出「明確標準」，並強制活動主辦方遵循。另外89.5%民眾認同台灣對中國大陸實行限制公民入境措施、更高達90.6%支持禁止疫情嚴重國的公民入境。至於台灣政府防疫表現，有85.8%民眾對感到滿意，和上次(2月5日至9日)調查結果相比，增加了4.8%。此外，仍有85%民眾擔心新型冠狀病毒未來會在台灣大爆發。

中央流行疫情指揮中心2日公布國內第41例，為案34女兒（20多歲），近期無旅遊史，除自身有過敏體質外，無任何不適症狀。案41於2月15日至26日間曾多次至病房陪伴案34及協助盥洗，2月28日經衛生單位安排接觸者採檢及住院隔離，一採陰性，但二採呈現陽性，於2日確診。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。