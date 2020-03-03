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美國新冠肺炎確診數破百！治療藥物最快今夏問世　潘斯：疫苗得等到明年

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▲▼美國副總統潘斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統潘斯為本次防疫指揮官。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓2日專電

美國新冠肺炎確診病例已經累積達到約百例，其中26例為社區內人傳人病例，6人不幸病逝。美國副總統潘斯今天表示，治療藥物最快夏天或初秋就能問世，疫苗可能要等到明年。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，全美武漢肺炎確診病例達91例，其中43例為境內感染，48例為武漢與鑽石公主號包機返美乘客。疫情最嚴重是美西的加州與華盛頓州，累積病例達29例；華盛頓州已有6人不幸喪生。

不過，連同各州衛生部門陸續公布病例，全美累積確診病例可能已經達到3位數。

被美國總統川普指定負責美國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的潘斯（Mike Pence）今天偕同總統新冠肺炎工作任務小組成員，在白宮召開記者會表示，預期會有更多病例確診，但仍強調目前民眾感染的風險仍低。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）進一步說明，確診病例中有26例是人與人傳播，顯示有社區傳播情況。美國民眾直接面臨的感染風險仍低，但接觸者的風險可能很高。

▲▼美國衛生部長艾薩。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國衛生部長艾薩。（圖／達志影像／美聯社）

他也指出，風險程度有可能隨時改變，特別是看到新冠肺炎在全球範圍持續擴散，有可能使這一疾病大流行。

川普今天與主要製藥公司代表於白宮會談。川普在會議上表示，所有人的目標都是「加速疫苗與藥物開發」，以減輕和阻止冠狀病毒的傳播。

潘斯在記者會上談到疫苗的研發進度時表示，疫苗可能在6週內開始進行臨床實驗，預計今年年底或明年初完成；治療藥物可能在今年夏天或初秋就能問世。

由於義大利與韓國連日來確診病例快速增加，潘斯暗示可能擴大旅遊限制。他表示，韓國和義大利這兩個疫情嚴重的國家將在未來12小時內，對飛往美國航班的所有乘客進行病毒篩檢。

 
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