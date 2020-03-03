　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美CDC誤放患者…她逛商場用餐「結果呈陽性」　德州城市進入緊急狀態

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國疾病管制與預防中心針對疫情舉行會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國疾病管制與預防中心針對疫情舉行會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國確診新冠肺炎（COVID-19）病例人數來到105，然而防疫措施似乎出現漏洞。美國疾病管制與預防中心（CDC）日前誤放一名接受隔離的女性患者，對此，德州城市聖安東尼奧（San Antonio）2日宣布進入公衛緊急狀態，市長尼倫伯格（Ron Nirenberg）則氣憤表示，他完全不能接受CDC這樣的行為。

CNBC報導，這名被誤放的女子，是從中國武漢撤僑的人之一，隨後來到拉克蘭空軍基地接受14天隔離。尼倫伯格說，患者對於病毒的兩次結果呈陰性，上月29日依照CDC的指導而出院，然而，這名女子出關後，CDC卻收到另一個檢驗的結果，呈現出微弱的陽性。

尼倫伯格因此於2日宣布，聖安東尼奧進入公衛緊急狀態。他表示自己身為市長，完全不能接受CDC在未收到全部的檢驗結果之前就放人，此舉可能讓大眾暴露在危險之中。據了解，該名女子日前結束隔離，隨後還前往飯店與北極星購物中心（North Star Mall），她在多個店面逛街後又來到美食街用餐。

聖安東尼奧公共衛生部門傳染病助理主任庫里安（Anita Kurian）表示，當地官員正追蹤16名商場人員與3名飯店人員，據悉這些人都與女子有過接觸。當地衛生單位已建議，深度清潔受影響的酒店與商場。

尼倫伯格表示，雖然CDC鼓勵每個人洗手來預防感染，但他呼籲政府單位不要「洗掉」保護公眾的責任，不能讓聯邦政府搞砸抗疫舉措。聖安東尼奧的代表拒絕回應，進入緊急狀態後，會如何影響在拉克蘭的隔離者。此前，華盛頓州、紐約州與加州官員都證實周末增加新的病例。

►不斷更新／美國確診數達105例！12國旅客入境印度需額外疫檢

►WHO稱全球處於「未知領域」　譚德塞：病毒非常獨特但仍可控制

 
ET快訊
嬰童品牌mothercare破產！　將退出台灣市場
等了7年的正義！印度女大生「公車遭性侵殺害」　4惡徒今晨絞刑
獨家追蹤／每人出1千元請律師　滯湖北台灣人將提告蔡政府違憲
香蕉手術6小時「上下顎割開修骨頭」　砸40萬術後呆掉：舌頭沒
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度4性侵犯今晨絞刑「全掛了」！　7年前在公車輪暴殺害女大生

美CDC誤放患者…她逛商場用餐「結果呈陽性」　德州城市進入緊急狀態

不斷更新／美國確診數達105例！日本大分縣出現首例

88歲新天地教主下跪道歉！　「24hr嫩妹秘書」成記者會焦點

潘斯：夏天就有緩解的療法　病毒對美國威脅依舊很小

WHO稱全球處於「未知領域」　譚德塞：病毒非常獨特但仍可控制

直嗆「你這個新冠病毒！」　新加坡少年倫敦街頭遭圍毆

世界智慧財產權組織改選秘書長　美國力阻中方王彬穎當選

大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！員工：很恐怖...30年第一次「奇景」

大邱疫情肆虐「4人染疫等嘸病床」慘死！1662人居家隔離苦撐

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

印度4性侵犯今晨絞刑「全掛了」！　7年前在公車輪暴殺害女大生

美CDC誤放患者…她逛商場用餐「結果呈陽性」　德州城市進入緊急狀態

不斷更新／美國確診數達105例！日本大分縣出現首例

88歲新天地教主下跪道歉！　「24hr嫩妹秘書」成記者會焦點

潘斯：夏天就有緩解的療法　病毒對美國威脅依舊很小

WHO稱全球處於「未知領域」　譚德塞：病毒非常獨特但仍可控制

直嗆「你這個新冠病毒！」　新加坡少年倫敦街頭遭圍毆

世界智慧財產權組織改選秘書長　美國力阻中方王彬穎當選

大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！員工：很恐怖...30年第一次「奇景」

大邱疫情肆虐「4人染疫等嘸病床」慘死！1662人居家隔離苦撐

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

防疫炒熱宅經濟！在家追劇、外送、藥妝　刷J卡最高回饋9%無上限

恐怖！高雄駁二驚爆風箏線割頸傷人　警1個月嚴抓20起違規攤販

鍾南山任防疫復工總顧問　富士康深圳廠400萬個口罩交貨

朱立倫：選後國民黨「改革少、紛爭多」致支持者再次失望

美股大漲、產油國將聯手減產　國際原油期貨強勢反彈4.5%

少婦誤觸門鎖...驚見遙控器和1歲兒都在車內　警消救人教3撇步防悲劇

有阿滴、HowHow、蒼藍鴿！「9位YouTuber合體防疫片」...粉絲：陣容超猛

改款前優惠最多　福特3月專案入主Kuga最低85.9萬起！

舊愛結婚她仍受關注...愛雅「他和我無關！」認公開戀情掉粉：還被攻擊

國際熱門新聞

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

北韓再有3900人隔離　疑似病例近7千

日神戶郵輪公司宣告破產　負債逾12億

新天地教主下跪　左手錶成亮點

美一夜增4死　專家預言「大流行」

世衛：他國新冠肺炎確診是中國9倍

南韓新增600確診　全國4812感染

美股強勢反漲！　3大指數漲幅衝破4％

戴口罩進議會遭譏笑　義議員暴怒

下班太晚！韓新冠指定醫院「16護理師辭職」

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

南韓政府「全面進入24hrs戒備狀態」

美國CDC：陽性確診增至91例

更多熱門

相關新聞

傳國際奧會考慮讓東京奧運無觀眾舉行

傳國際奧會考慮讓東京奧運無觀眾舉行

2020年東京奧運7月在即，全球卻受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，地主日本更是疫情大爆發，是否要延期賽事，國際奧會（IOC）5月底前作出決定。不過現在有消息傳出，國際奧會可能考慮東京奧運閉門比賽（也就是不開放觀眾進場）。

國喬500億投資泉州　復工後最大筆

國喬500億投資泉州　復工後最大筆

歌手防肺炎「公告事項」歌迷怒了

歌手防肺炎「公告事項」歌迷怒了

SBL防疫　 下半季確定「閉門打」

SBL防疫　 下半季確定「閉門打」

銷售5萬多公斤 旅行社做電商轉型送菜公司

銷售5萬多公斤 旅行社做電商轉型送菜公司

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19CDC隔離北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

韓返台1歲嬰遭3拒打疫苗　母控成人球

「柯文哲救了她兒子一命」　蔡壁如成忠心部屬

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面