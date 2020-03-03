　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／南韓向新冠肺炎宣戰！文在寅：未來24小進入「戒備狀態」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎,新冠病毒,美國,華盛頓州,柯克蘭（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎中國境外確診數超過8700例。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀、丁維瑀、吳美依／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續爆發，截至3日上午，中國境外共有64個國家出現確診病例，包含中國在內，全球累計超過9萬確診，3000多人死亡；若扣除中國，其他國的確診數量破8700例，死亡數也破百。

其中數量最多的為南韓的4812例，共造成26人死亡，政府也宣布全國中小學與幼稚園學生，再度延後2周至23日開學，也有81個國家與地區對南韓實施入境管制。日本2日單日確診新增確診19例，境內累積確診達270例。

另外，美國共有91例確診，其中6人死亡，更有43例是本土感染病患，疫情最嚴重的華盛頓州，學校相繼宣布停課，政府也預備買下旅館作為隔離之用。歐洲方面，義大利確診人數已增至2036例，52人死亡；鄰近的法國確診數也有191例確診；英國確診數為36例，其中更有「無旅遊接觸史」的「家庭群聚」傳染病例。

中東方面，伊朗總計確診為1501例，66起死亡病例中，包括一名71歲的國家利益委員會高階顧問；伊朗成為中國以外死亡人數最多的單一國家，感染官階也成為全球最高。沙烏地阿拉伯2日宣布首例確診，波斯灣周邊國家至此全數淪為疫區。

【1102】

美國喬治亞州再增2確診病例。

【1055】

南韓總統文在寅3日宣布，基於新冠肺炎疫情所引發的「戰爭」，將與新冠病毒開戰，所有政府單位未來24小時進入「戒備狀態」。

【1015】

根據美國疾管中心（CDC）最新數據指出，美國境內累計確診數已達102例，其中48例是從國外撤回的美國公民，共有6人死亡，14個州出現疫情。

【0955】

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）前顧問、資深政治人物侯賽因（Hossein Sheikholeslam）確認感染新冠肺炎。

【0915】

《韓聯社》報導，南韓今（3）日新增例477確診，全國累計4812人感染。

 
ET快訊
bossini將關閉全台51間店！連年虧損決議全面撤出
南韓政府「全面進入24hrs戒備狀態」！文在寅：投入30兆向
花蓮強盜犯剪電子腳鐐逃台北再犯案！警發布「長相照片」通緝
獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾擬「提告蔡政府違憲」
男星去完大邱隔離落跑！「帶女友偷飛日本玩」還PO照放閃
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！員工：很恐怖...30年第一次「奇景」

大邱疫情肆虐「4人染疫等嘸病床」慘死！1662人居家隔離苦撐

不斷更新／南韓向新冠肺炎宣戰！文在寅：未來24小進入「戒備狀態」

南韓政府「全面進入24hrs戒備狀態」　文在寅：投入30兆向疫情開戰

韓國宗教狂熱導致疫情爆發！把生病視為軟弱　「除非奄奄一息否則一定上教會」

美國新冠肺炎確診數破百！治療藥物最快今夏問世　潘斯：疫苗得等到明年

破百！美國「新冠肺炎病例達102」6死都在華盛頓州　川普樂觀抗疫

老公大槍威脅女示威者「我會打妳」　全美首位非裔檢察官拚連任急滅火

伊朗又一高官染疫！外交部長「前資深顧問」確診感染新冠肺炎

巴西2確診病毒基因相異…皆和武漢不同！歐洲恐爆發「跨國」社區感染

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！員工：很恐怖...30年第一次「奇景」

大邱疫情肆虐「4人染疫等嘸病床」慘死！1662人居家隔離苦撐

不斷更新／南韓向新冠肺炎宣戰！文在寅：未來24小進入「戒備狀態」

南韓政府「全面進入24hrs戒備狀態」　文在寅：投入30兆向疫情開戰

韓國宗教狂熱導致疫情爆發！把生病視為軟弱　「除非奄奄一息否則一定上教會」

美國新冠肺炎確診數破百！治療藥物最快今夏問世　潘斯：疫苗得等到明年

破百！美國「新冠肺炎病例達102」6死都在華盛頓州　川普樂觀抗疫

老公大槍威脅女示威者「我會打妳」　全美首位非裔檢察官拚連任急滅火

伊朗又一高官染疫！外交部長「前資深顧問」確診感染新冠肺炎

巴西2確診病毒基因相異…皆和武漢不同！歐洲恐爆發「跨國」社區感染

更新iOS卻使iPhone性能下滑！　蘋果支付150億和解美國集體訴訟案

大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！員工：很恐怖...30年第一次「奇景」

獨／金包里慈護宮媽祖取消遶境　廟方恭請二媽回野柳海蝕洞作客

「肺癌第三代標靶新藥」最快4月納入健保　850名癌友可受惠！

學者曝交部8億觀光人才培訓盲點　一家旅行社恐怕連一個名額都沒有

債務問題余皓然接管家中經濟大權　王中平感慨「有去無回再也回不來」！

義韓疫情大爆發　關鍵在「超級傳播者」的出現

台南虎媽「衝教室還巴掌」挨告…官司纏訟1年近況曝光：拒絕顛倒是非的和解

神！德國跑者2時57分刷新　室內50公里耐力跑世界紀錄

彰化市地標15樓喬友大廈　疑電線走火1樓竄濃煙　

國際熱門新聞

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

北韓再有3900人隔離　疑似病例近7千

日神戶郵輪公司宣告破產　負債逾12億

新天地教主下跪　左手錶成亮點

美一夜增4死　專家預言「大流行」

世衛：他國新冠肺炎確診是中國9倍

美股強勢反漲！　3大指數漲幅衝破4％

南韓新增477確診　全國4812感染

戴口罩進議會遭譏笑　義議員暴怒

下班太晚！韓新冠指定醫院「16護理師辭職」

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

美國CDC：陽性確診增至91例

全球破9萬人染病　美、義情況惡化

東京奧運80年前曾停辦　竟也是為了「武漢」

更多熱門

相關新聞

南韓政府「全面進入24hrs戒備狀態」

南韓政府「全面進入24hrs戒備狀態」

《韓聯社》報導，南韓今（3）日新增新冠肺炎（COVID-19）600例確診，全國累計4812人感染，目前有29名患者死亡。南韓總統文在寅今日表示，政府所有部門進入24小時戒備狀態，國家等同針對疫情「開戰」。他還宣布，預計投入30兆韓圜對抗疫情。

小一錯上高二化學　母曬筆記網笑噴

小一錯上高二化學　母曬筆記網笑噴

口罩機動起來「金有影」　經濟部：30台新機三月底前交機

口罩機動起來「金有影」　經濟部：30台新機三月底前交機

ET民調／限疫情嚴重國公民入台？90.6%支持

ET民調／限疫情嚴重國公民入台？90.6%支持

把生病視為軟弱　韓國疫情受宗教狂熱所累

把生病視為軟弱　韓國疫情受宗教狂熱所累

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19世界疫情北美要聞日韓要聞東南亞要聞紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

韓返台1歲嬰遭3拒打疫苗　母控成人球

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

成語蕎是謝和弦前女友！Keanna被嗆小三…親揭內幕

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

跟老公恩愛…「婆婆1舉動」嚇壞女星：超尷尬

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面