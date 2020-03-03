不斷更新／南韓向新冠肺炎宣戰！文在寅：未來24小進入「戒備狀態」

▲新冠肺炎中國境外確診數超過8700例。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀、丁維瑀、吳美依／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續爆發，截至3日上午，中國境外共有64個國家出現確診病例，包含中國在內，全球累計超過9萬確診，3000多人死亡；若扣除中國，其他國的確診數量破8700例，死亡數也破百。

其中數量最多的為南韓的4812例，共造成26人死亡，政府也宣布全國中小學與幼稚園學生，再度延後2周至23日開學，也有81個國家與地區對南韓實施入境管制。日本2日單日確診新增確診19例，境內累積確診達270例。

另外，美國共有91例確診，其中6人死亡，更有43例是本土感染病患，疫情最嚴重的華盛頓州，學校相繼宣布停課，政府也預備買下旅館作為隔離之用。歐洲方面，義大利確診人數已增至2036例，52人死亡；鄰近的法國確診數也有191例確診；英國確診數為36例，其中更有「無旅遊接觸史」的「家庭群聚」傳染病例。

中東方面，伊朗總計確診為1501例，66起死亡病例中，包括一名71歲的國家利益委員會高階顧問；伊朗成為中國以外死亡人數最多的單一國家，感染官階也成為全球最高。沙烏地阿拉伯2日宣布首例確診，波斯灣周邊國家至此全數淪為疫區。

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美國喬治亞州再增2確診病例。

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南韓總統文在寅3日宣布，基於新冠肺炎疫情所引發的「戰爭」，將與新冠病毒開戰，所有政府單位未來24小時進入「戒備狀態」。

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根據美國疾管中心（CDC）最新數據指出，美國境內累計確診數已達102例，其中48例是從國外撤回的美國公民，共有6人死亡，14個州出現疫情。

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伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）前顧問、資深政治人物侯賽因（Hossein Sheikholeslam）確認感染新冠肺炎。

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《韓聯社》報導，南韓今（3）日新增例477確診，全國累計4812人感染。