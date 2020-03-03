南韓大邱醫療體系崩潰「4人在家等病床到死」　台大名醫：守住台灣這片樂土

▲ 南韓大邱疫情一發不可收拾。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

韓媒報導，南韓今（3）日新增新冠肺炎（COVID-19）477例確診，全國累計4812人感染，另有34人死亡。台大名醫施景中說，韓國現在確診的病例數已是台灣的100倍了，大邱醫療系統已經崩潰，「眼看周遭都淪陷了，大家更要互相幫忙，守住台灣這一片樂土。」

施景中2日在臉書表示，上次才看新聞有老伯伯不戴口罩要闖醫院，被攔住又怒嗆警衛和要送他口罩的民眾，「你醫院寫的，我就要聽哦？」他指出，其實是法律規定的哦，執意不聽勸告只好罰錢了。

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施景中說，如果各位朋友開業的診所，還會碰到同樣耍賴不聽的病人，請在診所外印出這一些法律的公告；假使還不聽，也不用跟他囉嗦了，直接打1922通報或請警員來依法處理。

▼大邱醫護人員「全副武裝」面對嚴峻疫情。（圖／路透）

施景中指出，這事在大醫院現在大概不會發生了，現在許多大醫院（包括台大）設下層層關卡，來避免不必要的院內接觸感染，嚴格限制一般探訪的時間和人數；以前看到一家大小來探望孕婦和新生兒的歡樂場景，最近是不會再看到了。

施景中表示，當天一早看到新聞，韓國大邱醫療系統已崩潰，許多患者在家中等待病床苦等不到，1日一天居然有5人病故，其中4例是在家等病床等到死。他說，韓國現在確診的病例數已是台灣的100倍了，「眼看周遭都淪陷了，大家更要互相幫忙，守住台灣這一片樂土。」

▼ 大邱民眾排隊買口罩。（圖／路透）