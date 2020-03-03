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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／600億的紓困條例是救經濟的及時雨嗎

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▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲行政院通過編列600億預算的紓困條例，期望振興受到疫情影響的經濟 。（圖／路透社）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，不少產業受到衝擊，以零售、商圈、夜市、傳統市場及會展等五大內需服務業首當其衝。其中，熱鬧的台北市士林夜市、饒河夜市，台中的逢甲夜市、高雄的六合夜市等知名觀光型夜市業績更是驟降三成至六成，防疫當前該如何提振攤商景氣？

此次疫情除了影響民眾健康外，也重創餐飲、運輸及旅遊等產業。因此，日前行政院通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》草案（下稱紓困條例），編列上限600億元的特別預算，追溯自1月15日起到2021年6月30日為施行期間，協助觀光運輸、零售餐飲、農業等遭疫情重創的產業度過難關，並預計發放價值20億元的「振興抵用券」，以活絡庶民經濟。

紓困條例第9條第1項規定，受新冠肺炎影響而發生營運困難之產業、事業、醫療（事）機構及相關從業人員，得由目的事業主管機關予以紓困、補貼、振興措施及對其員工提供必要之協助。其認定、紓困、補貼、補償、振興措施之項目、基準、金額及其他相關事項之辦法，由各中央目的事業主管機關擬訂，報行政院核定（第3項）。

目前有些地方政府已早一步推動減租等措施救攤商，台北市政府制定相關防疫條例，以「延稅、減租、優息、振興」為原則：對承租市有房地的攤商及小型店鋪得減收租金20％的優惠措施，使九千戶以上的攤商、攤販受益。此外，向市府租用的地下街店鋪及小型店鋪及攤商等也可同樣受惠。而OT、ROT案件，其營運期經審核通過後也可延長3個月。新北市政府則提出六大原則紓困計畫—「救急、加速、放寬、減少、補助、平台」：對新北市38處公有市場編列150萬元預算補助攤商租金，後續視情況逐月調整。

台中市政府也提出市場攤商租金打八折，適用對象包括42處公有零售市場的4,600位攤商、8處道路型攤販集中區的1,100位攤商及公有民營之37處市場。另外，BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳納；消費折扣券振興商圈經濟等紓困措施。

至於高雄市政府把事關民生的公有攤販租金，即所屬的41個公有市場，總共使用中的4,500個攤位，全部減租50％，為期3個月（相較於雙北及台中市的減租20％，高雄市是2.5倍）。而對於OT和ROT案件，減收租金20％或延長營運期3個月，包括蓮潭會館、高雄國際會議中心等營運案將受惠。還有娛樂稅、房屋稅和地價稅，也可申請減徵或以較低稅率課徵。

筆者以為，紓困條例雖已開始施行，但徒法不足以自行，建議負責紓困振興餐飲、零售、商圈、夜市、傳統市場等的主管部會，對於配套的相關子法儘快完成發布程序，以「快速投入、精準評估、充足提撥、長遠規畫」的目標落實執行，才不會像17年前的SARS疫情一樣，即便當年編列500億特別預算，但執行率卻偏低，失了政策美意。

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