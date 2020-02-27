醫事人員出國禁令「社工師也適用」　補償條件擴大取消出國就能請

▲衛福部醫事司石崇良司長。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日召集醫事人員團體與工會團體開會，討論新冠肺炎期間醫事人員出國禁令，最新規定出爐，適用對象除了醫事人員外，另新增社工人員，而紓困條例補償，也不限第一二三級限制地區，只要因配合防疫取消出國所導致損失都能予以補助或補償。

醫事司司長石崇良表示，今日會議中，醫事人員代表都能體認到疫情重要，都能提出配合，調整也請示過指揮陳時中，會在公佈實施。

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石崇良表示，此次適用對象，主要是以醫院裡面醫事人員為主，排除診所人員，主要是考量感染風險、人員複雜度，以及發生需要居家隔離，及院內感染的衝擊程度。不過，今天會議一開始，社工人員也表示，雖然不是在法定醫事人員裡頭，但也都在醫院裡面，照顧病人，應一併納入禁止出國對象。

至於限制地區，則維持不變，若為第三級旅遊警示地區，必須經過衛福部同意才能前往，至於第一級、第二級旅遊警示地區則需由所屬醫院同意才能前往，9個國家禁令維持不變，禁令也暫定實施到6月30日。

不過，在防疫需要取消出國規定，也擴及到無論是公務或私人關係，無論到哪個國家取消出國限制，都會予以補償。對於比較高強度限制前往，是限於一、二、三級地區，但對於防疫期間因更高的自主性而取消到其他地區出國，都會予以補償。

另針對醫事人員原本已經安排好的特休以及婚假，因有時效性。石崇良表示，請示陳時中後，婚假與特休，都將自疫情結束後遞延一年。不過，他仍強調，「衛福沒有管制休假！」以上遞延規定，只有自主取消休假者適用。

最後，石崇良提到，今日會議中，有代表提到可以將禁止休假範圍擴展到所有醫院服務人員，對此，衛福部考量到醫事人員及社工需有證照才能執業，具不可取代性，加上現行規定是超前部署，還是會先框定醫事人員跟社工人員為主要對象。