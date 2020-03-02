振興券「每張200元」住國旅才能領　最快5日等蘇貞昌拍板

▲振興券每張200元，最快5日蘇貞昌拍板。（圖／資料照）



中央社訊

各方關注振興抵用券方案，行政院官員今天表示，目前初步規劃採消費折抵方式執行，共分成4種券，分別可在餐廳、夜市、商圈以及藝文活動抵用，每張券200元，但須到國旅住宿才能獲得，目的是刺激異地消費。

知情人士表示，行政院政務委員龔明鑫將在5日向行政院長蘇貞昌報告相關規劃，若沒有問題，最快當天行政院會就會拍板。

行政院會日前通過因應武漢肺炎的特別預算新台幣600億元，其中餐飲、零售、商圈、市場的消費優惠措施（振興抵用券）匡列20億元；補助民眾於藝文場所消費等3億元等，將送立院審議通過後實施。

各界關注振興抵用券的面額，如何發放以及到底該怎麼使用，蘇貞昌上午在視察中央流行疫情指揮中心時受訪表示，相關作業汲取上次SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗，也有很多新的作法，立意在怎樣刺激消費，會再跟各界報告。政府會斟酌國內情況做最好的處理。

行政院官員指出，上週會議討論結果是將規劃，從原先的消費折扣，改為消費折抵的方式實行，而振興抵用券將分成四種券，分別可以在餐廳、夜市、商圈以及藝文活動消費抵用，每張券200元，但必須要到國旅住宿後才能獲得，目的是刺激異地消費，這樣旅宿業及小吃等業者才能受益。目前規劃實體跟電子票券並行。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）告訴中央社記者，蘇貞昌日前指示各部會需要特別條例通過兩週後提出各項子法或規劃方案，目前行政院並未確定相關規劃方案，需待蘇貞昌拍板。

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