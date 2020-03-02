找人專載「中港澳韓」返台乘客　運將曝心聲：錢2倍也不載

▲部份運將專載「中港澳韓」來台乘客，小黃駕駛曝心聲：「錢給2倍也不載。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

傳出小港機場和計程車運將討論，要減少因為載客感染新冠肺炎風險，研擬讓部份運將專載從3級旅遊警示國家回來的旅客，平時載客予以雙倍車資，一旦染病還會予以津貼與每日工作薪資，不過大部分運將興趣缺缺，甚至有人說「不會拿生命開玩笑」、「給2倍也不載。」

從大陸、香港、澳門與南韓來台的旅客可能會被指定為特定旅客，只要走出小港機場大門就可能只有特定運將能載。小港機場排班計程車自律委員會會長說，「這個方案很好呀，可是還是需要看航站整個的配套措施，那麼我們這邊當然會配合航站跟政府的政策。」

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▲計程車運將說，「危險呀，生命比較重要。」（圖／東森新聞）

據悉，計程車駕駛若決定載陸港澳韓回台的乘客，載到市區車資將可拿到兩倍，，旅客付一半政府補助一半，若駕駛感染新冠肺炎將予以津貼與每日工作薪資，但大部份運將寧可不賺。有計程車運將告訴東森記者，「危險呀，生命比較重要，（兩倍車資）也不接，兩倍也不要。」

另外也有運將認為，現在小港機場陸、港、澳、韓等地航班幾乎都取消，連日本航班都越來越少，能夠入境的旅客非常少，就有駕駛排班從早上11時一直到下午4時都等不到客人，如果加入專案只能載特定乘客，屆時恐根本載不到什麼客人。為了防疫要讓運將分批、選客人載，配套措施可能還要多多討論。

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