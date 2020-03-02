　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

找人專載「中港澳韓」返台乘客　運將曝心聲：錢2倍也不載

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼研擬機場運將專載中港澳韓客　 小黃駕駛：錢給2倍也不載。（圖／東森新聞）

▲部份運將專載「中港澳韓」來台乘客，小黃駕駛曝心聲：「錢給2倍也不載。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

傳出小港機場和計程車運將討論，要減少因為載客感染新冠肺炎風險，研擬讓部份運將專載從3級旅遊警示國家回來的旅客，平時載客予以雙倍車資，一旦染病還會予以津貼與每日工作薪資，不過大部分運將興趣缺缺，甚至有人說「不會拿生命開玩笑」、「給2倍也不載。」

從大陸、香港、澳門與南韓來台的旅客可能會被指定為特定旅客，只要走出小港機場大門就可能只有特定運將能載。小港機場排班計程車自律委員會會長說，「這個方案很好呀，可是還是需要看航站整個的配套措施，那麼我們這邊當然會配合航站跟政府的政策。」

請繼續往下閱讀...

▲▼研擬機場運將專載中港澳韓客　 小黃駕駛：錢給2倍也不載。（圖／東森新聞）

▲計程車運將說，「危險呀，生命比較重要。」（圖／東森新聞）

據悉，計程車駕駛若決定載陸港澳韓回台的乘客，載到市區車資將可拿到兩倍，，旅客付一半政府補助一半，若駕駛感染新冠肺炎將予以津貼與每日工作薪資，但大部份運將寧可不賺。有計程車運將告訴東森記者，「危險呀，生命比較重要，（兩倍車資）也不接，兩倍也不要。」

另外也有運將認為，現在小港機場陸、港、澳、韓等地航班幾乎都取消，連日本航班都越來越少，能夠入境的旅客非常少，就有駕駛排班從早上11時一直到下午4時都等不到客人，如果加入專案只能載特定乘客，屆時恐根本載不到什麼客人。為了防疫要讓運將分批、選客人載，配套措施可能還要多多討論。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
陳日昇曝「2500乘客旅費」公主號公司全買單！溫馨內幕曝光
女網紅南韓返台「沒隔離+零口罩」！趴趴走被罵爆　男友回應了
振興抵用券「金額出爐」！住國旅才能領　最快5日拍板
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

找人專載「中港澳韓」返台乘客　運將曝心聲：錢2倍也不載

護校旁開店400熱炒吃到飽「藏父愛」！22歲正妹高雄唸書　同學喊：岳父好

1分鐘賺3千元生存金！紙風車防疫推「線上劇場」徵創意影片

長庚暫緩「中日韓」9地區返台者就醫　指揮中心回應了

旅遊取消投訴破千！7成爭議在「取消費用高過訂金」　最大成本是機票

快訊／以色列包機11人返台「一女有症狀」！救護車緊急待命

以色列旅遊團11人　1名女性呼吸道症狀就醫、10名無症狀居家隔離

1間負壓病房忙1hr！清潔員心酸「身體沒一次是乾的」　家屬2句話惹崩潰

韓國瑜主持第10次會議！高雄拚防疫「居家隔離包」、「防疫計程車」新上線

台灣鳳梨送進澳洲！爭取5年即日起「通過檢疫」就可輸出

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

找人專載「中港澳韓」返台乘客　運將曝心聲：錢2倍也不載

護校旁開店400熱炒吃到飽「藏父愛」！22歲正妹高雄唸書　同學喊：岳父好

1分鐘賺3千元生存金！紙風車防疫推「線上劇場」徵創意影片

長庚暫緩「中日韓」9地區返台者就醫　指揮中心回應了

旅遊取消投訴破千！7成爭議在「取消費用高過訂金」　最大成本是機票

快訊／以色列包機11人返台「一女有症狀」！救護車緊急待命

以色列旅遊團11人　1名女性呼吸道症狀就醫、10名無症狀居家隔離

1間負壓病房忙1hr！清潔員心酸「身體沒一次是乾的」　家屬2句話惹崩潰

韓國瑜主持第10次會議！高雄拚防疫「居家隔離包」、「防疫計程車」新上線

台灣鳳梨送進澳洲！爭取5年即日起「通過檢疫」就可輸出

澎湖可登陸地點少！　國防院：台海作戰的「重要天然屏障」

塔利班要求「先釋放5000囚犯」　揚言不參加阿富汗協商…恢復武裝行動

未來Family／日本：香川縣規定學生每日玩電玩不得超過60分鐘

未來Family／顧好基本學力，強調多元探索發展：公立國中6大嶄新樣貌

相隔16秒上車...陸男遭傳染新冠肺炎！　搭公車自保3重點

桃捷考生請注意　因應疫情3/21、4/1考試延期

快訊／世界淨土減1　約旦首例新冠肺炎病例「義大利返國」確診

跪求快點賣！樂敦「貓咪眼藥水」企劃讓所有貓奴暴動啦

高中木聯／個人獎出爐　U18林昱珉、林政華投打獲獎

新北三重國小通學廊道改善完工　侯友宜：給孩子安心上學路

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

3/5起實名制口罩每人7天內「可多買一片」

一開始驗不到！　醫：新冠肺炎是「偉大偽裝者」

近距離吃飯NG！　陳時中認證「5地點」傳染風險高

館長台中蓋健身房！他一看地址嚇抖：不敢去

男友沒拿iPhone　閨蜜私訊看不起

今高溫降8度雨區曝　下波鋒面+冷空氣探13度最冷時間曝

下波強冷空氣水氣多！全台有雨時間曝

日本疫情　陳時中：與台灣差不多

孩說溜嘴「上周從日本回來」…媽心虛低頭開溜！

新冠肺炎又增1確診　退休婦女兒確診

北捷瘋狂消毒！領班曝慘況：清潔員吃不消

不只衛生紙！好市多「近期5大夯物」一次看

即／以色列包機11人返台　一人有症狀

更多熱門

相關新聞

南部6大醫學中心合作　機場設檢疫站把關

南部6大醫學中心合作　機場設檢疫站把關

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，機場擴大邊境檢疫，南部六大醫學中心包括高雄榮總、高醫、高雄長庚、義大、成大、奇美醫院，從26日起共組防疫團隊，在小港機場出境口設立採檢站，只要有發燒、上呼吸道症狀旅客，一律進行採檢。

菲拒台人入境　小港機場3航班取消

菲拒台人入境　小港機場3航班取消

越南解除禁飛令...高雄出發部分班機仍取消

越南解除禁飛令...高雄出發部分班機仍取消

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

星國軍方證實：A330載傷兵回國

星國軍方證實：A330載傷兵回國

關鍵字：

小港機場

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

網紅從韓國回台沒隔離！秒參加「全台YouTuber大型聚會」

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面