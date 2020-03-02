▲ 新北落實行動治理談民生建設，五股再添休閒運動好去處。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜2日率領市府團隊至五股區，與里長面對面座談，傾聽里長針對地方建設的建議，展現「接地氣」的精神，他也強調，市府要與里長、公所同一陣線拚市政，才能有效解決地方問題。

今日座談會，五股區長莊茂坤首先報告「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」推動進度，已完成包括五股環保藝術新垃園及中興路3段160號旁2處綠美化，成為在地民眾熱門休憩場所，未來還有2處基地，預計將在6月及8月完工。

在運動場館方面，除五股國民運動中心將於2020年5月啟用，結合現有洲子洋公園，打造寬敞的休閒運動環境，並利用特二號橋下閒置空間興建2座標準籃球場及136格停車位，也將於3月底啟用，提供民眾運動休憩好地方。

▲ 侯友宜強調，市府要與里長、公所同一陣線拚市政，才能有效解決地方問題。

另外，針對高速公路五股交流道周邊道路改善壅塞情形，已進行五股交流道增設北入及北出匝道工程設計作業，工務局預計於2020年底取得用地、2021年開始進行匝道增設工程，全案2024年底完工。另交通局也將該周邊道路納入「交通敏感地區」，加強交通事件緊急通報、排除及訊息發布。

在新案部分，都市更新、觀音坑溪整治、污水下水道、水碓景觀公園維護等議題都是里長們關心重點，其中六福里海砂屋都更，1區經都更推動辦公室輔導拆照已核准，將於近期拆除，另2區疑似海砂屋部分，將於3月份辦理重建說明會，討論後續重建事宜，另也一併於說明會上調查重建意願達50%以上者，都辦將於社區駐點提供民眾諮詢。

民政局長柯慶忠表示，2019年度行動治理里長提案，五股區列管52案，解列41案。每次座談會中，里長提出的建議及問題，研考會將列管追蹤，定期與里長聯繫，說明辦理進度，實地探訪前也提列管案件辦理進度，持續傾聽及回應地方的意見，務實解決問題。

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