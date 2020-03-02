新北啟用醫護人員駐所　侯友宜：讓防疫英雄無後顧之憂「全力醫病患」





▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者袁茵／新北報導

新北市防疫佈署再超前！啟用新店央北社宅作為防疫醫護人員的集中休憩駐所。新北市長侯友宜2日前往視察新店央北社宅時，針對獨立生活機能完善的居住環境表示滿意，強調未來如有大量病患，新北聯醫（應變醫院）立即清空收治、央北社宅將提供健康辛苦的醫護人員休憩住宿，無後顧之憂來全力醫治病患。

侯友宜表示，國內武漢肺個案持續增加，新北市自2月16日國內確診第19例武漢肺炎起，即以視同社區感染的方式，改變策略超前部署，以一級開設方式全力備戰。而醫護人員是防疫的第一線，讓他們安心，才能夠提供最好的醫療，讓防疫能做到更好。

侯友宜說，只要新北市出現大量病患，新北市應變醫院的新北聯醫將清空全院進行收治，同時央北社宅並行啟用，由市府提供醫護人員免費住宿及垃圾收運、交通接送等服務，讓醫護人員能安心全力醫治病患，未來視疫情發展，若啟動其他醫院時，擴大提供給健康的防疫醫護人員。

央北社宅位於新店央北重劃區，鄰近十四張及小碧潭捷運站，今年1月23完工。占地1.5公頃共4棟，每棟地上18～21層，具獨立空調及單層排氣，床鋪、衣櫥櫃、熱水器及電陶爐廚具或瓦斯爐及無障礙設施一應俱全，第一階段先安排B棟224戶計301床，可迅速提供防疫英雄休憩住所。

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