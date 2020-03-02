　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北啟用醫護人員駐所　侯友宜：讓防疫英雄無後顧之憂「全力醫病患」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市長侯友宜回應防疫議題。（圖／記者楊蕓攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者袁茵／新北報導

新北市防疫佈署再超前！啟用新店央北社宅作為防疫醫護人員的集中休憩駐所。新北市長侯友宜2日前往視察新店央北社宅時，針對獨立生活機能完善的居住環境表示滿意，強調未來如有大量病患，新北聯醫（應變醫院）立即清空收治、央北社宅將提供健康辛苦的醫護人員休憩住宿，無後顧之憂來全力醫治病患。

侯友宜表示，國內武漢肺個案持續增加，新北市自2月16日國內確診第19例武漢肺炎起，即以視同社區感染的方式，改變策略超前部署，以一級開設方式全力備戰。而醫護人員是防疫的第一線，讓他們安心，才能夠提供最好的醫療，讓防疫能做到更好。

侯友宜說，只要新北市出現大量病患，新北市應變醫院的新北聯醫將清空全院進行收治，同時央北社宅並行啟用，由市府提供醫護人員免費住宿及垃圾收運、交通接送等服務，讓醫護人員能安心全力醫治病患，未來視疫情發展，若啟動其他醫院時，擴大提供給健康的防疫醫護人員。

央北社宅位於新店央北重劃區，鄰近十四張及小碧潭捷運站，今年1月23完工。占地1.5公頃共4棟，每棟地上18～21層，具獨立空調及單層排氣，床鋪、衣櫥櫃、熱水器及電陶爐廚具或瓦斯爐及無障礙設施一應俱全，第一階段先安排B棟224戶計301床，可迅速提供防疫英雄休憩住所。

其他人也看了這些...

新冠肺炎再添5例！4例為案34醫院接觸者「護理人員中鏢」
軌道運輸第一槍！北捷：耳溫超過37.5度將拒載
確診印尼女看護「搭公車」影片曝光！全程都有戴口罩

更多熱門新聞...

「假公文」近日狂攻府院、衛福部　別轉傳！小心關3年罰300萬
視察防疫行程滿檔　侯友宜：超前部署！不要事後才說早知道
防非法移工成防疫破口　黃珊珊盼中央啟動「自首專案」

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
中華電信隱藏版資費曝光　月租438吃到飽
怕老公太嗨死掉！第一美女離婚「72歲富豪」　開出超狂擇偶條件
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
快訊／奧運棒球6搶1資格賽　確定延至6月17日再打
快訊／印尼0病例神話破功！總統證實2人感染新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／66.9％憂中國大陸沒能力控制疫情　48.5％盼台灣「維持兩邊等距」

ET民調／媽祖遶境、馬拉松、演唱會標準不一　58.6%同意政府勒令停辦大型活動

ET民調／除了中國大陸不能來　90.6%支持限制其他疫情嚴重國家公民入境

因應疫情嚴峻　嚴德發證實：4月份國軍漢光兵推延至下半年實施

ET民調／85.0％擔心新冠肺炎未來在台灣大爆發　62.9％支持公開隔離地點

高虹安小編水母曝光　台大十三妹「公衛文」立法院報到

立法院財政委員會召委　民進黨莊瑞雄、國民黨賴士葆

立院教文委員會召委　民進黨黃國書、無黨籍高金素梅

新北啟用醫護人員駐所　侯友宜：讓防疫英雄無後顧之憂「全力醫病患」

立院交通委員會召委　傅崐萁的一票投給國民黨陳雪生

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

ET民調／66.9％憂中國大陸沒能力控制疫情　48.5％盼台灣「維持兩邊等距」

ET民調／媽祖遶境、馬拉松、演唱會標準不一　58.6%同意政府勒令停辦大型活動

ET民調／除了中國大陸不能來　90.6%支持限制其他疫情嚴重國家公民入境

因應疫情嚴峻　嚴德發證實：4月份國軍漢光兵推延至下半年實施

ET民調／85.0％擔心新冠肺炎未來在台灣大爆發　62.9％支持公開隔離地點

高虹安小編水母曝光　台大十三妹「公衛文」立法院報到

立法院財政委員會召委　民進黨莊瑞雄、國民黨賴士葆

立院教文委員會召委　民進黨黃國書、無黨籍高金素梅

新北啟用醫護人員駐所　侯友宜：讓防疫英雄無後顧之憂「全力醫病患」

立院交通委員會召委　傅崐萁的一票投給國民黨陳雪生

湯文章／曾參殺人？平台業者自律才能抑制假消息

玉山Pi拍錢包卡好康再加碼　綁卡最高5% P幣回饋無上限

超可愛「棒棒糖溜滑梯」啟用　盧秀燕：今年將再改善50處公園

台股收盤下跌121點！一度回測平盤又重挫　終場失守11,200點

威廉森隔扣庫茲瑪轟新高35分　詹皇大三元平Kobe隊史第3與Zion講悄悄話

和男友大吵...汐止短裙女深夜站上頂樓女兒牆　警驚險拉下救命

勞動基金整體收益由正轉負　1月份虧損312.8億元　

翁立友爆「長年流鼻血」...成資深口罩族原因曝光！

南迴殊美特產豐富吸引遊客駐足　大武警籲勿違停釀憾事

快訊／MotoGP泰國站宣布「無限期延後」！年度前2站確定泡湯

政治熱門新聞

台北男子猝死街頭　曾接觸確診病患

林俊憲修法：一年沒在台183天健保增至1萬2

藍委疑口罩政策　前立委：國民黨連在野黨都當不好很悲哀

假結婚真退伍！兩役男騙婚假辦同婚登記　

全台首家防疫旅館！柯Ｐ宣布上線

ET民調／85.0％擔心肺炎在台大爆發

補健保漏洞？蘇貞昌提出2原則

漢光演習延期防疫　最快本週決定

陳建仁讚唐鳳　台灣防疫的靈魂人物

柯文哲撇染新冠肺炎　嗆黑粉「活著就是最大的報復」

高虹安小編曝光！台大十三妹「公衛文」

柯文哲疑染諾羅病毒　臨時取消行程　

新冠肺炎爆院內感染　侯友宜：新北17家急救責任醫院已到位

柯文哲曬18歲嫩照　激似韓國男星　

更多熱門

相關新聞

無薪假加數新增21家、735人　勞動部：其中旅館業者有4家

無薪假加數新增21家、735人　勞動部：其中旅館業者有4家

勞動部今（2）日發布最新一期勞雇雙方協商減少工時（俗稱：無薪假）統計。實施家數為40家，新增人數為735人，共計實施人數為1604人。對此，勞動部勞動條件及就業平等司司長副司長黃維琛表示，目前看來還是傾向之前中美貿易戰影響的因素最大，不過這次的確有開始慢慢顯現疫情影響，後續也會持續關注。

喵示範進校量體溫　都是毛量不出

喵示範進校量體溫　都是毛量不出

林俊憲修法：一年沒在台183天健保增至1萬9

林俊憲修法：一年沒在台183天健保增至1萬9

關鍵字：

侯友宜新北市防疫武漢肺炎新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

新天地遭政府控殺人罪！　他痛快喊：殺雞儆猴

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面