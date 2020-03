加大制裁病夫事件　駐華記者協會：北京恐開除更多記者

▼《華爾街日報》刊登「亞洲病夫」文章。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

《華爾街日報》在2月初刊登一篇標題為《中國是真正的亞洲病夫》(China Is the Real Sick Man of Asia)的文章,引發中國當局不滿,下令驅逐該報3名駐京記者。駐華外國記者協會(Foreign Correspondents' Club of China)於今(2)日發表了一篇調查在2019年間中國境內新聞自由的報告,當中指出,中國政府正在以前所未有的方式來威脅外國媒體。

根據《法新社》報導,以往在中國的外國媒體辦理新聞記者簽證,期限通常為1年,但從今年1月至今,至少有12名協會內的記者拿到的簽證只有6個月之久,更有2名記者拿到的只有1個月,「當局正以簽證作為威脅外國媒體的武器,我們擔心北京準備開除更多的記者。」

受到影響的媒體包括《華爾街日報》、《英國廣播公司》、《紐約時報》、《世界報》、《每日電訊報》、《環球郵報》和《產經新聞》。根據協會統計,從2013年至今,共有9名外國記者被驅逐,或是因為續簽證被拒絕而被迫離開中國。

駐華外國記者協會的報告中也提及,在接受調查的記者當中,有82%在過去一年的報導中,曾受到施加壓力影響,甚至遭到騷擾與暴力的行為,隨著中國經濟體系的日益增長,越是突顯出當局要利用強權來壓制不順眼的報導與言論。

美國國務卿蓬佩奧也曾批評,北京當局的審查制度有致命後果,美方將採取適當作為回應,「北京驅逐美國記者的行為,再度暴露其導致2003年SARS及今日疫情的治理問題,也就是『審查制度』」。針對駐華外國協會的報告,截至2日下午4時為止,中國外交部還沒有做出回應。

▼ 美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)(圖/路透)