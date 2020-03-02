加大制裁病夫事件　駐華記者協會：北京恐開除更多記者

▼《華爾街日報》刊登「亞洲病夫」文章。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

《華爾街日報》在2月初刊登一篇標題為《中國是真正的亞洲病夫》（China Is the Real Sick Man of Asia）的文章，引發中國當局不滿，下令驅逐該報3名駐京記者。駐華外國記者協會（Foreign Correspondents' Club of China）於今（2）日發表了一篇調查在2019年間中國境內新聞自由的報告，當中指出，中國政府正在以前所未有的方式來威脅外國媒體。

根據《法新社》報導，以往在中國的外國媒體辦理新聞記者簽證，期限通常為1年，但從今年1月至今，至少有12名協會內的記者拿到的簽證只有6個月之久，更有2名記者拿到的只有1個月，「當局正以簽證作為威脅外國媒體的武器，我們擔心北京準備開除更多的記者。」

受到影響的媒體包括《華爾街日報》、《英國廣播公司》、《紐約時報》、《世界報》、《每日電訊報》、《環球郵報》和《產經新聞》。根據協會統計，從2013年至今，共有9名外國記者被驅逐，或是因為續簽證被拒絕而被迫離開中國。

駐華外國記者協會的報告中也提及，在接受調查的記者當中，有82％在過去一年的報導中，曾受到施加壓力影響，甚至遭到騷擾與暴力的行為，隨著中國經濟體系的日益增長，越是突顯出當局要利用強權來壓制不順眼的報導與言論。

美國國務卿蓬佩奧也曾批評，北京當局的審查制度有致命後果，美方將採取適當作為回應，「北京驅逐美國記者的行為，再度暴露其導致2003年SARS及今日疫情的治理問題，也就是『審查制度』」。針對駐華外國協會的報告，截至2日下午4時為止，中國外交部還沒有做出回應。

▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）