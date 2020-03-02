城市防疫幕後英雄　林智堅發公開信暖心感謝

▲新竹市長林智堅今（2）日發出一封感謝信，暖心感謝為城市防疫的全體市府同仁。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

武漢肺炎疫情，除了辛苦的一線醫護人員，地方政府也如臨大敵，為了嚴守新竹市的防疫陣線，防疫物資發放、關懷掌握居家隔離民眾、校園防疫等龐大防疫工作的超前部署，許多主管同仁一個月來更是日日以市府為家，新竹市長林智堅今（2）日也發出一封感謝信全體市府同仁，「你們的努力，是為了讓市民、家人孩子擁有最安心的生活」，暖心感謝這群為城市防疫奉獻的「幕後英雄」。

為了防疫工作滴水不漏，新竹市政府繃緊神經超前部署，各局處成立一級開設並提供防疫七大服務，主責的衛生局更是一個月來全體總動員，清一色女性科長從清晨忙到深夜，只要醒著就是在處理防疫工作。衛生局長王宗曦表示，她常看同仁加班至深夜，隔天一早6點仍收到同仁來訊，非常辛苦，就是希望能守住新竹市零確診的目標。

民政處副處長賴榮光表示，民政處負責量體溫、家訪、電訪、居家關懷包、送物資五大項目，目前累積電話關懷5300人次、家庭拜訪580人次，可說是「全處總動員」，出動各科室、區長與里幹事執行居家關懷計畫，有同仁從過年後就沒有休假，但仍非常有使命感的堅守崗位，希望能拴緊防疫工作的每一顆螺絲釘。

新竹市長林智堅也在今(2)早發出公開信，跟全體同仁說「謝謝你們，辛苦了！」他知道防疫工作瞬息萬變，期間不只工作量大增，同仁犧牲了陪伴家人朋友的時間，但是「帶給他人幸福的人，就是最幸福的人」，勉勵團隊一起站在防疫最前線，守護市民、也守護自己家人孩子的健康。