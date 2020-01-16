　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹施政有感？　網評：別拿現在跟上個世代比

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新竹公園以「城市躲貓貓」為主題點燈 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府近期推動相關裝置藝術，讓市民很有感 。（圖／新竹市政府提供）

記者范姜士航／綜合報導

選舉剛落幕，各政黨對於縣市長的布局卻已經緩緩開打，對此各地的縣市長表示自己的執政一定讓人民有感，被特別點到名的新竹市就有網友發文，表示自己在新竹居住九年的看法，讓底下網友一致認同「交通要先處理好」。

有網友近日在PTT八卦版針對民眾黨插旗新竹市的議題進行回文，網友表示他從台北搬來新竹已經九年了，應該有資格表達一些意見，就分別針對大眾運輸、交通及公共設施進行更進一步的探討，他認為大眾運輸系統目前換了市長後也沒有太大的改善，並直言「公車路線沒有好的路網跟班次，誰要搭公車」，輕軌設置位置也要好好考慮，如果癱瘓竹科的交通會引起很大的反彈；而光復路上塞滿各式的交通工具、違停及行人也不見改善。

請繼續往下閱讀...

▲▼公車,巴士（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友直言「公車路線沒有好的路網跟班次，誰要搭公車」（圖／取自免費圖庫pixabay）

唯一讓他有感的就是火車站跟公園相關的裝置藝術，有煥然一新的感覺，他也在文末也呼籲市長，「做事跟前任相比是有感的，但2022對手可能不只有國民黨，過去幾次的選舉已經非常明顯，新外來人口是根本不吃藍綠這套」。

文章發出沒多久，就吸引許多新竹人在下面留言，他們表示「輕軌捷運我從小學聽到大」、「光復路如果願意強力執法，就會順很多」、「有4億擺設的世博館」、「塞車牽扯到太多東西，但能不能先把人行道用好？」，但也有不少網友覺得市政有感「林(智堅)把後站整理的很好，很多親子活動，比之前的好太多」、「有感市區地下道翻新」、「公園綠化、交通改善、也慢慢導入一些文化意象，該給市長推」。

ET快訊
是你嗎？9-10月千萬發票有2人未領　10元奶茶中200萬也
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

挖到30年蛇酒！他再驚見一壺「滿滿蛇頭」釀酒…旁邊還有1袋　網嚇歪：好恐怖

呂學樟致電問黨主席規定　柯建銘：可能他自己想選

租屋藏5毒蛇酒！新竹哥又挖寶「30年爛頭屍水」　網見60cm稀有物：發大財了

竹縣春節急門診看這裡　流感疫情升溫：多洗手保平安　

看診插隊0告知！皮鞋哥接著視訊會議「全程撂英文」...他一看更火：好像很X

95％來自好市多！巧手人妻花半年完成「便當圖鑑」　網跪：好像日本媽媽

台大醫科錄取率變高！考「醫事人員」公費生...英文自然只要均標

尪曬十年挑戰照！太太「穿越時空」神凍齡　超強巫術刷爆3萬讚：你是好隊友

學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

春節天氣趨勢曝！除夕後恐變天　彭啟明：會是有變化的年節

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

看診插隊0告知！皮鞋哥接著視訊會議「全程撂英文」...他一看更火：好像很X

95％來自好市多！巧手人妻花半年完成「便當圖鑑」　網跪：好像日本媽媽

台大醫科錄取率變高！考「醫事人員」公費生...英文自然只要均標

尪曬十年挑戰照！太太「穿越時空」神凍齡　超強巫術刷爆3萬讚：你是好隊友

學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

春節天氣趨勢曝！除夕後恐變天　彭啟明：會是有變化的年節

今年過年拒絕當沙發馬鈴薯　「利百代彩筆文創館」超巨型鉛筆＋老饕推薦美食等你來打卡

年前聰明大掃除　避開肩頸痠痛硬梆梆

高市府新年賀卡...刮開寫「恭喜發財，紅包拿來」！網全傻眼

勇者試喝「5毒蛇酒」！沒掛急診「一小杯硬整天」　30年更強蛇頭酒曝光

韓國瑜輸慘！　大學教授爸暴怒「把女兒趕出家門」…溫馨家庭崩壞撕破臉

太空人作弊醜聞3教頭下台　三冠教頭波奇無意復出帶隊

「薔薔是最老的」男生全猜錯！　7女星「掏身分證」公開真實年齡

洗水塔嚇見「90cm姐夫慘斷4截」　超噁真相曝…老司機臉綠：長知識了

農曆春節倒數！2大量販年前營業時間加碼　23日凌晨1:00前都還買得到

專訪／夏宇童12年毛孩「嘎逼」肺腫瘤3個月病逝　心碎：牠痛到24小時站著睡

獲國家生技大獎！「髮旺旺」還你亮麗秀髮　新春折扣超划算　手刀搶購就趁現在

資深控衛提格重返老鷹助拳「少主」楊恩　灰狼積極追求勇士羅素

跨年夜勾少校直奔摩鐵！莒光甜心嬌喘聲走廊迴盪　正宮門外直擊心碎：快開門

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

館長雞排來了　北中南6場地點曝

老闆當洗碗黑工、吃大麥克　苦讀拿到美電腦碩士

陸客自由行「歸0」　業者：會很慘

窮到母女共吃一碗滷肉飯！她拚上台大機械淚謝媽媽

2020「會找到理想工作」3星座　翻身機會來了！

烏魚子微波10秒炸開！她看「黑灰產物」嚇傻

環狀線春節後通車　荷包、時間全都省！

冷氣團來襲苗栗以北急凍　「越晚越冰」下探11℃

烘爐地看夜景！妹子頭暈一開口　他衝下山：不追了

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

麻古再推「芝芝草莓」　區域限定新品

師大人專屬　Google硬碟無限容量

更多熱門

相關新聞

萬事達卡攜手淡海輕軌　首月免費搭乘

萬事達卡攜手淡海輕軌　首月免費搭乘

萬事達卡今（15）日與淡海輕軌宣布，即日起正式開通信用卡感應支付過閘服務，且獨步全國接軌信用卡交通支付應用與商圈消費，打造北台灣第一個應用創新支付科技串連交通與消費的無現金智慧生活圈。

新竹棄屍案嚇壞居民！里長募資送煞「路線曝光」

新竹棄屍案嚇壞居民！里長募資送煞「路線曝光」

2020屏東熱帶博覽會　搭接駁車最省時方便

2020屏東熱帶博覽會　搭接駁車最省時方便

新竹關西羅家想復礦...環團居民喊不

新竹關西羅家想復礦...環團居民喊不

交通死亡人數減幅六都最高　新北警春節前大執法

交通死亡人數減幅六都最高　新北警春節前大執法

關鍵字：

新竹林智堅交通大眾運輸

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面