新竹施政有感？　網評：別拿現在跟上個世代比

▲新竹市政府近期推動相關裝置藝術，讓市民很有感 。（圖／新竹市政府提供）

記者范姜士航／綜合報導

選舉剛落幕，各政黨對於縣市長的布局卻已經緩緩開打，對此各地的縣市長表示自己的執政一定讓人民有感，被特別點到名的新竹市就有網友發文，表示自己在新竹居住九年的看法，讓底下網友一致認同「交通要先處理好」。

有網友近日在PTT八卦版針對民眾黨插旗新竹市的議題進行回文，網友表示他從台北搬來新竹已經九年了，應該有資格表達一些意見，就分別針對大眾運輸、交通及公共設施進行更進一步的探討，他認為大眾運輸系統目前換了市長後也沒有太大的改善，並直言「公車路線沒有好的路網跟班次，誰要搭公車」，輕軌設置位置也要好好考慮，如果癱瘓竹科的交通會引起很大的反彈；而光復路上塞滿各式的交通工具、違停及行人也不見改善。

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▲網友直言「公車路線沒有好的路網跟班次，誰要搭公車」（圖／取自免費圖庫pixabay）

唯一讓他有感的就是火車站跟公園相關的裝置藝術，有煥然一新的感覺，他也在文末也呼籲市長，「做事跟前任相比是有感的，但2022對手可能不只有國民黨，過去幾次的選舉已經非常明顯，新外來人口是根本不吃藍綠這套」。

文章發出沒多久，就吸引許多新竹人在下面留言，他們表示「輕軌捷運我從小學聽到大」、「光復路如果願意強力執法，就會順很多」、「有4億擺設的世博館」、「塞車牽扯到太多東西，但能不能先把人行道用好？」，但也有不少網友覺得市政有感「林(智堅)把後站整理的很好，很多親子活動，比之前的好太多」、「有感市區地下道翻新」、「公園綠化、交通改善、也慢慢導入一些文化意象，該給市長推」。