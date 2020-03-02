▲ 公私協力齊心防疫，慈濟捐贈新北6000份安心祝福包。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

公私協力齊心防疫！新冠肺炎疫情持續延燒，許多民間團體響應新北市府投入防疫工作，中華民國佛教慈濟慈善事業基金會結合中美製藥公司，2日捐贈6000份「安心祝福包」給新北市居家隔離和居家檢疫者，由市長侯友宜代表受贈，感謝慈濟發揮大愛精神，為社會帶來安定人心的溫暖力量。

侯友宜感謝慈濟基金會長年扶助世間苦難，總在第一線救災救難救，不僅提供物資和人力，安撫家屬心情，面對新冠肺炎疫情即時伸出援手捐贈6000份「安心祝福包」，讓居家隔離和居家檢疫的民眾獲得物質和精神糧食，感受社會滿滿關心。

▲ 慈濟基金會結合中美製藥公司致贈新北市府6000份「安心祝福包」予居家隔離及檢疫者。

侯友宜表示，慈濟醫院身為新北市重要責任急救醫院成員，慈濟的師兄師姐們更是熱心投入防疫工作，透過民間協助適時補位，作為市府最有力的後盾，齊心抗疫，相信能順利度過難關。侯友宜重申，醫院的第一道防線非常重要，絕不能破，市府會全力和大家並肩作戰。

慈濟基金會執行長顏博文表示，此次捐贈市府6,000份的「安心祝福包」由100位慈濟志工合力打包裝箱，內容包含三大品項七項物資，包含五穀粉、健康穀糧、保健品、靜思語、平安吊飾和愛心祝福卡等，希望能撫慰居家檢疫和隔離者的不安心情，日前也捐贈市府防疫口罩，提供第一線工作人員安心防護，提醒大家勤洗手、戴口罩，做好自我健康管理，希望疫情早日消除，讓社會儘快恢復正常生活。

民政局指出，為讓居家隔離及檢疫民眾調適身心壓力，新北市居家關懷中心除提供基本防疫工作及生活協助外，也有醫療、用藥及心理關懷等專業諮詢或視訊問診服務，提供心靈及支持關懷，歡迎透過專線：02-8953-5599轉分機1520尋求協助。

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