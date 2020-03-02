南韓新冠肺炎指定醫院「16護理師集體辭職」　血汗內幕：10多天不能回家

▲南韓疫情大爆發，護理師也出現過勞請辭的現象。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）讓南韓累積確診4335例、26死，成為中國境外疫情最嚴重的重災區，但是現在卻爆出指定醫院的16名護理師集體辭職，可能成為阻擋疫情蔓延的一大阻礙。

根據南韓媒體《中央日報》報導，南韓疫情重災區慶尚北道的「浦項醫療院」在2月28日被指定為新冠肺炎定點醫院，不過這間醫院卻有16名護理師卻要最近集體辭職。

浦項醫療院的16名護理師要求調到其他醫院工作，並最終不顧醫院挽留，直接遞交辭職信開始曠職，這些護理師辭職的原因，大多是指定醫院下班晚、難以照顧孩子等，浦項醫療院從28日以後，只收治新冠肺炎患者，但是營運時間也調整為早上7點到晚上11點。

護理師辭職讓浦項醫療院的醫護人力更加吃緊，不得不向南韓護理師協會請求支援，院方每天跟協會招募15名志願者，盡可能減少因缺乏護理師而造成的問題，政府也決定透過各種管道招募護理志願者。

另據韓聯社2日報導，浦項醫療院表示，一些護理師已經有10多天不能回家了，因為特殊指定醫院的臨床工作人員必須留在崗位上，直到情況好轉。所以，一些家中沒人照顧孩子的護理師別無選擇，只能辭職。

▲但是衛生部指出，這些護理師不是因為抗疫太累辭職。（圖／路透社）



但是衛生部一名官員表示，這些護理師並不是因為抗疫工作太累而辭職，她們本來就已經準備在1月或2月離開。

韓聯社報導也指出，位於大邱的傳染病專業收治醫院「勞動福利公團大邱醫院」，隔離收治了150名新冠肺炎患者，該醫院共有31名醫生和121名護士，共計160餘名醫護人員，一名正在享受退休前「安息年」待遇的60歲護理師金美來在丈夫的支持下主動請戰到抗疫前線，並於2月29日被分配到該醫院的51號病房樓。

金美來強調，「作為一個身負使命的職業護理師，我到今天仍然相信，只要抱著堅定決心，並嚴格遵守原則，一定可以安然完成任務」。

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