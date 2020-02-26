一杯奶茶惹禍！中正預校生勸架反遭毆　轉身拿磚塊猛砸同學頭…他昏迷5個月亡

▲中正預校實習幹部不滿勸架遭毆，竟拿磚塊砸同學頭，他昏迷5個月後身亡。（資料照／記者宋德威攝）

記者陳韻如／高雄報導

中正預校2018年7月間發生一起鬥毆案件，羅姓男實習幹部因勸架，反而造成自己與陳姓同學起衝突，而他竟拿磚塊朝對方後腦杓猛砸，導致對方重傷昏迷5個多月後死亡。事後，羅男以500萬元與對方家屬達成和解，高雄地院審理後，也依重傷害致人於死罪判羅男6年4個月徒刑。

回顧案情，陳男2018年7月16日上午用早餐期間，與另名同學發生口角，羅男見狀遂上前勸阻，但陳男怒氣未消，於是把同學拉進廁所想談判。此時，羅男見狀，擔心2人衝突擴大，於是又上前將2人拉開，沒想到反而造成自己與陳男的肢體衝突，羅男嘴角也因此受傷流血。

原以為事件以告一段落，但沒想到羅男卻因此對陳男懷恨在心，等到對方進入教室後，竟拿起外面磚頭朝陳男後腦杓重砸，造成對方頭部骨折、右側小腦硬膜下出血，昏迷了5個多月後，在同年12月20日死亡。

法院審理期間，最先與陳男發生衝突的同學出面證稱，當天自己在餐廳拒絕幫陳男倒奶茶，而陳男因此不滿，於是叫擔任實習幹部的羅男指定他去倒垃圾，他不斷拒絕，沒想到陳男竟賞了他一巴掌。羅男見狀，於是上前勸阻，陳男還氣得質問羅男「關你什麼事」，隨後也出手賞了羅男巴掌，最後演變成互毆。

此外，也有另名同學出面作證，事發當時羅男怒嗆陳男，「一拳還一拳」，在見到陳男想上前反擊時，又嗆聲「你確定還要再來嗎？我手上有磚頭喔」等語，而其他同學見狀怒罵羅男為何要拿磚頭打人，羅男則回稱，「他怎麼不想想，剛剛在廁所趁我不注意的時候打我」。

羅男事後則是辯稱，自己當時是要勸架結果就被陳男揮拳毆打，讓他非常氣憤，因此拿磚頭打人，「但我只是想造成傷害，沒有想要致人於死」。

法院審理後認為，羅男是有相當智識程度的人，應可預見以磚頭砸人頭部會導致重傷死亡，但考量他犯後坦承犯行，也以500萬元與對方家屬達成和解，因此將他依法判刑6年4個月徒刑。全案可上訴。

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