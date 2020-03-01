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華南海鮮市場為「二次傳播」？　利普金：可能更早之前就擴散

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武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲近日陸續有研究或學者表明，武漢華南海鮮市場，可能並非病毒最早傳播的起源地。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎爆發以來，其病毒起源和傳播載體廣受各界討論。對此，有「病毒獵手」之稱的美國學者利普金受訪時指出，他和他的研究團隊認為，這種冠狀病毒是產生於自然界，且與「海鮮市場的聯繫並不那麼直接」，有可能當時已經是二次傳播，病毒在更早的時後就開始擴散。

對於新型冠狀病毒引發的肺炎研究，曾於2003年應邀至北京，協助抗擊SARS的美國哥倫比亞大學公共衛生學院感染與免疫中心主任利普金（Walter Ian Lipkin），於日前再度造訪中國，和中國專家鍾南山等短暫會面，近日返回美國後，於當地接受中國電視節目主持人楊瀾的專訪。

▲▼病毒獵手、美國專家利普金（右）接受中國電視節目主持人專訪。（圖／取自楊瀾訪談錄）

▲病毒獵手、美國專家利普金（右）接受中國電視節目主持人專訪。（圖／取自楊瀾訪談錄）

利普金受訪時表示，從基因序列來看，這種病毒與上個世紀90年代中期，武漢病毒研究所發現的一種病毒最為相似，可能是一種蝙蝠病毒。他說，在它實現人與人之間的有效傳播之前，已經適應了人類或類似於人類的物種，因此，我們認爲這種病毒存在於蝙蝠體內，「可能與動物接觸，可能在野生動物市場，也可能是被感染的人類。」

但對於研究室可能「洩漏病毒」的討論，他強調，沒有任何證據表明這種病毒是在武漢病毒研究所裡製造的，或者是偶然釋放的，「我們認爲它產生於自然界。」利普金說，這種病毒很可能已經在武漢甚至湖北地區傳播，「也許在武漢華南海鮮市場內發生的是二次傳播，病毒在早些時候就已經擴散了。」

利普金進一步分析，如果沒有疫苗，它（新冠肺炎）很可能會像流感一樣，每年都與我們在一起；至於病毒是否會因溫度上升消亡，他認為，主要原因並非溫度，而是冬季民眾待在室內，空氣較為混濁，等到了夏天，人們待在室內的時間減少，降低交叉傳播的風險。

他也建議，現在有太多人同時試圖研製疫苗，可能浪費了很多資源，人們應該選擇其中重要的那一部分，並對它們進行大量投資。

專訪結束前，主持人特別提到因疫情引發的排華情緒，利普金坦言，這或許是人類的天性。因此他呼籲，病毒無國界，所有人感染了都一樣，仇外心理是不恰當的，這可能阻礙我們解決問題。

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