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捐了100萬給衛福部防疫！正忠排骨飯迅速處理　長時間低調做公益

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▲▼ 正忠排骨 。（圖／記者翁進忠攝）

▲正忠排骨飯高雄辦公室 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

擁有35家分店的知名便當店正忠排骨飯，某間分店日前遭人爆料拒送便當到醫院，事後正忠排骨飯緊急處理，也捐贈100萬中央防疫中心，作為新冠肺炎防疫工作專用。正忠排骨飯平時也熱衷於公益，本著取之社會回饋社會的心，也用來服務客人，避免類似狀況再發生。

▲▼ 正忠排骨 。（圖／記者翁進忠攝）

▲正忠排骨飯品牌經理王睿翔 。（圖／記者翁進忠攝）

正忠排骨飯品牌經理王睿翔指出，當時發生分店拒送便當事件時，公司第一時間確實不知情，且滿訝異有這狀況發生，但得知此消息之後，立刻對該店店長，做出降職處分。並且日後會加強主管教育訓練，針對客戶的服務品質做精進，避免類似狀況再次發生。

「對社會大眾不好意思！」經理王睿翔也拿出匯款單，表示今早已經捐贈100萬元給中央防疫中心，作為新冠肺炎防疫工作專用，也感謝各界的批評指教。

▲▼ 正忠排骨 。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲匯款單。（圖／正忠排骨飯提供）

其實正忠排骨飯平時就默默做公益，從民國98年就成立正忠關懷協會，這些年來在歲末年終會舉辦三場寒冬送暖、愛心便當活動，平均一場提供愛心便當數量達600個，供給弱勢家庭、低收入戶等有需求單位免費領取，以及學校單位、社教館、圖書館跟年輕學子相關的機構單位，給予適當的捐助及幫助，創辦人王致中先生本著取之社會回饋社會的心意，以為善不欲人知方式默默付出。

▲▼ 正忠排骨 。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲正忠排骨飯每年都會舉辦送愛心便當活動。（圖／正忠排骨飯提供）

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