已婚渣男騙女網友單身　「以結婚為前提」詐86萬花光光

已婚男「以結婚為前提」騙女網友86萬遭識破，憤而提告。（圖／達志／示意圖）

記者李忠憲／台中報導

已婚黃姓渣男因缺錢花用，竟騙周姓女網友「以結婚為前提」取得信任後，用投資基金、雞蛋糕攤車、地下期貨等諸多理由，騙周女匯款或交付現金共86萬2千元，得手後花光光。台中地院審結，依詐欺罪判黃男8月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，已婚黃姓男子因缺錢花用，竟將歪腦筋動到女網友身上。他2018年透過網路交友認識周姓女子後，謊稱自己是台北內湖科學園區內知名科技公司總經理，周女誤信，同年5月同意與黃男交往。雙方更論及婚嫁，黃男也保證日後結婚，2人要一起去台北生活等，周女因此落入圈套。

黃男在交往2個月後某日跟周女說，2人可以一起開帳戶，投資債券基金，周女7月6日立刻領出18萬元現金交給黃男。黃男卻未投資，反將錢花光光。隔月某日，黃再跟周說，日後在台北一起生活時，等他下班後可以一起做小生意，他已請朋友設計雞蛋糕攤車，打算購入作為將來開店使用，請周先去辦信用貸款。

周女在8月7日前往銀行領出26萬2千元交給黃，黃同月16日再跟周謊稱，購買的雞蛋糕攤車還欠尾款6萬元，周女再領6萬交給黃，錢依然被花光光。

2019年1月間，黃男再向周女謊稱，他家人會幫忙支付5千萬元讓他們在台北買房子一起住，現在已經簽約完成，但他的銀行帳戶被凍結，沒辦法繳納新屋的2萬元管理費。周女得知後，10日匯款2萬元借給黃男。黃男見周女太好騙，接著又騙她說，他投資地下期貨500萬元，雖然有賺錢，但要贖回公司已人去樓空。他報警後，警方告知他的帳戶已被凍結，需繳交罰金才能解除，而他也沒錢請律師處理等。

周女信以為真，同月18日及31日分別匯款及給現金共34萬元給黃男。只是，周女多次問黃男關於債券基金、雞蛋糕攤車、地下期貨等事情，黃卻拿不出相關資料證明，周女追討，黃竟避不見面。周女只好打電話給黃男父親，才知道竟是一場騙局，86萬2千元全飛，憤而提告詐欺。

承審法官認為，黃男利用以結婚為前提交往取得周女信任，及其對日後結婚生活規劃憧憬，用不實理由欺騙詐取金錢花用，顯然欠缺法治觀念。黃男雖與被害人達成和解，願意賠償125萬元，但至判決前只歸還3萬6千元，未獲周女原諒。考量黃男目前剛找到洗車工作，月薪約3萬7千至4萬2千不等，依詐欺罪判他8月。

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