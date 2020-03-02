「整晚都沒睡」先騙躺下再使壞…她崩潰驚醒！色網友要賠45萬

▲女子與認識2年的男網友約第一次見面就慘遭指侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

花花（化名）與林姓男網友相約在台中火車站見面，抵達時她前往對方租屋處，因為整晚都沒睡，就先躺床上休息一下，不料她才躺下約10分鐘，卻發現林男竟想強行脫她褲子用「手指硬上」，還扳開她雙腳狂舔。花花向友人訴苦後報警提告，整起事件才得以曝光，向林男求償80萬元，而台中地院審理後，認為45萬元為適當。

林男因為玩手遊認識花花，聊天聊了2年後，在2016年7月14日才約出來第一次見面，孰料，2人才初次面對面，他竟大起色心，「你整晚都沒睡」要花花躺床上休息，眼見對方已經躺下10分鐘，他先是脫掉花花褲子後，不顧花花極力掙扎，整個人撲上去壓住，以手指強行插入，再扳開花花雙腳一直舔，原本他還想要將生殖器放入，不料因為無法勃起才罷休。

花花逃脫後先拿著衣服躲進廁所，不料林男竟把門踹開，嚇得她花容失色，一直向林男求饒後，對方才肯鬆手讓她順利離開。花花離開後，傳了「你有空嗎」與「流淚貼圖」等訊息向吳姓友人訴苦，「聊了兩年的人」、「反抗什麼的還真的沒用，不過沒事了」，對方發現後進一步詢問才知道花花遭指侵，花花還說「人蠢怪誰」、「活該拉」，情緒相當低落，所幸最後報警處理才揭開狼行。

對於花花指控，林男一併否認；不過法官勘驗對話通訊紀錄後，發現林男曾說「我知道錯了」、「是我自己太衝動了」，另外當時花花因為逃跑遺留外套在林男家中，但是林男卻從頭到尾不肯交出地址，法官認為，此舉可確定林男有違反花花意願，強制性交得逞，經審酌後，判林男須賠花花45萬元為適當，全案可上訴。



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