兒莫名「想跟自由女神拍照」媽苦惱　公園揭曉解答...超噴飯：這台灣女神啦

▲美國紐約著名地標「自由女神像」。（圖／記者董美琪攝）

記者張嘉晏／綜合報導

弟弟好像也沒說錯！一名媽媽表示，兒子近日一直想去找自由女神拍照，無奈困難度太高，令她為此苦惱了一陣子。沒想到今日兩人到了公園後，答案才隨之解開，原來兒子心目中的自由女神另有其人，網友們看到照片後也都笑噴表示「好可愛」、「這台灣女神」。

一名媽媽今（1日）在臉書「爆怨公社」發文分享兒子的趣事，她表示，兒子從上週開始就不斷喊著「要去找自由女神拍照」，她卻想不透兒子到底為何突然會這麼說，因此煩惱了很久。

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沒想到，媽媽今日帶兒子到板橋石雕公園玩時，兒子興奮跑到一尊石像面前高喊「自由女神！拍照！」她定睛一看，才發現孩子口中的自由女神，其實指的就是觀音，讓她笑翻表示「原來是這個自由女神啊......害我煩惱這麼久要帶你去哪裡找自由女神！」

▲ 兒子眼中的「自由女神」XD。（圖／網友授權提供）

貼文一出，網友們紛紛笑翻表示「國產白色自由女神，進口的是綠色版本」、「太可愛哈哈」、「這台灣女神」、「觀音自在，也算『自由』+『女神』」、「有慧根喔」、「跟我兒子一樣，7歲以前經過圓山大飯店，都會說那裡是拜拜保佑的」。

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