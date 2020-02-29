機車佔位！桃園哥一扶正「秒遭恐怖暗算」　網嚇抖：密集恐懼...下場揭曉

▲在車尾放暗器。（圖／翻攝自爆料公社App）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名男網友日前深夜返家，發現鄰居不僅停放一台轎車，還用另一台機車佔位，於是他將「停歪」的摩托車扶正，怎料瞬間遭到暗算，彷彿觸電般，讓他疼痛不已，幸好當下他反應快，不然手可能被扎出一個個洞來。

男網友在「爆料公社App」說道，事發於2月23日，他拖著疲憊身軀開車回家，發現鄰居已停了一輛汽車後，又用一台摩托車橫停來佔車位，「當時都半夜1點多了，況且這位大爺已經停了一輛，實在沒道理，所以我就下車把停歪的摩托車扶正。」

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沒想到，他動作的同時就像觸電一樣，「我的手被不明物給扎到，實在非常痛，我彎下腰去看的時候才發現，密密麻麻的圖釘與釘子，好在我當下反應夠快，沒有施太大力氣，不然手可能就被針扎成一個洞一個洞了。」

▲此行為是違法的。（圖／翻攝自爆料公社App）

原po後來打電話報警，警察到場後也傻眼，表示「如果你受傷的話就可以告他。」另外，他也問過律師，鄰居這種行為，目的就是要讓「不特定人」受傷，如果有人因此受傷提出告訴，車主就得吃上傷害罪。

面對這種惡劣手段，他怒道，「圖釘上若是有鏽蝕，還可能會讓人得破傷風，我公布這件事情是想避免更多人因此受傷害，也呼籲有在車上裝這種圖釘惡劣行徑的人，能夠自覺，因為你們已經犯法了，這次是公布事情，下次就提告。」

對此，網友們也相當憤慨，直呼「這種行為真的很要不得，佔地為王」、「真的很惡劣！受傷一定要吉車主」、「很誇張捏...到底在想什麼」、「這是暗器了吧」。

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