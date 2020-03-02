藝術療癒走入病房　東大「手望相樹」許願牆撫慰病患心靈

▲樹洞中的「葉子」，由在心蓮病房生活的人，剪裁成自己的手掌形狀，將願望寫好後黏貼在樹上。（圖／東華大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台首創藝術許願牆在花蓮慈濟醫院心蓮完工！228連假期間的疫情緊繃時刻，「手望相樹」許願牆順利完成實體製作，將藝術的柔軟與美感的療癒送進病房，國立東華大學藝術與設計學師生，開啟跨領域合作模式，將藝術與各種專業或社群結合，並朝向永續經營模式延續。

▲▼東華大學藝術與設計學系師生利用寒假期間，將課程的設計構想付諸實現。

「手望相樹」的設計是大樹與掌型樹葉，樹洞中有許多待用的「葉子」，由在心蓮病房生活的人，剪裁成自己的手掌形狀而成，將這些願望化作樹上的彩葉，許下願望，寫好後黏貼在樹上。樹葉是由「種籽紙」製作，當葉子太多需更替時，可取下「樹葉」由許願的人帶回自己願望，埋入土裡種籽紙就會發芽，延續生命，陪伴並撫慰心蓮病房的人。

製作「手望相樹」許願牆的過程中，同學們專注於每個細節，藝設系鄭馥瑩同學認為，連假期間完成心蓮病房許願牆別具意義。在慈濟醫院護理部與心蓮病房護理師全程的陪伴下，同學實地製作「手望相樹」，慈濟志工則攝影記錄過程，所有人參與其中，期待「手望相樹」讓住在心蓮病房的人感受到愛與關懷。

「手望相樹」是東華大學韓毓琦教授「基本設計」課程中，由同學分組提出的十組許願牆設計方案之一，經由病患、陪同家屬及醫療團隊投票評選，「手望相樹」的設計理念在激烈競爭中獲選首獎，贏得製作經費，經費由心蓮病房志工贊助。課程的進行方式促成跨域參與並引發公共關注，這是病患、家屬、醫療人員都能融入其中的設計歷程。

課程雖於今年一月結束，藝術與設計學系師生的行動卻不間斷，在寒假期間連結國立東華大學的「BRICK實踐取向自主學習學程」，將課程的設計構想付諸實現。如今，「手望相樹」許願牆也已然完成，但對於慈院心蓮病房及東華藝術與設計學系而言，「手望相樹」是一座橋梁，跨域合作仍持續進行中。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密