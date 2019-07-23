大葉大學聯外道路開通　「前後任縣長同框」王惠美感謝魏明谷

▲大葉大學聯外道路通車典禮，彰化縣前後縣長到場參加。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

出入大葉大學的重要道路學府路與山腳路，每日要疏散1萬4千餘名師生與當地民眾，為紓解車潮，由縣府出資，校方提供土地，一起合作將學府路延伸至東美路，23日前後任縣長魏明谷王惠美出席聯外道路通車典禮，王惠美致詞表示，謝謝魏明谷當時的批准，未來將持續推動東彰快速道路的建設。

▲魏明谷、王惠美與大葉大學校長梁卓中（前排右2）。

王惠美說，學府路跟山腳路的交通流量非常多且複雜，為了紓解學府路及山腳路壅塞的交通流量，打通一條聯外道路，這次學府路聯外道路的開通真的是公私合力，縣府、大村鄉公所及大葉大學一起為地方爭取到最好的福祉，建設地方不分政黨，謝謝魏前縣長當時的批准，未來縣府將持續推動東彰快速道路的建設，期待大葉大學學府路聯外道路通車後，後續可與東彰北段銜接，東彰道路北段計畫總經費約37億元，縣府仍需自籌約18億元，目前正處於規劃設計過程中，將縱貫南北，北從台中銜接到彰化、南投，變成一條很重要的動線，未來交通絕對會更加不一樣。

▲大葉大學聯外道路通車典禮。

魏明谷則說，路開到哪，經濟就到哪，此次學府路聯外道路通車後，可經由此路段銜接到東美路，再接到中正東路往彰化、大村，或是接美港路往員林，有效改善尖峰時間的車輛壅塞問題，而他也在臉書說，民眾只要需要他的地方，他都會在。

▲大葉大學聯外道路。

大葉大學校長梁卓中表示，大葉大學從創校以來就致力發展以大葉大學為中心點的交通網絡，學府路的聯外道路開通也是其中之一，因為開通以後能紓解上下班、上下學的交通流量，另外不管到彰化、大村、員林都更便利，這項工程的促成最主要是因為縣府提供經費，大村鄉公所負責工程施工，大葉大學提供土地來促成聯外道路的成功，這對地方交通還有學校都有所助益。

▲大葉大學聯外道路通車典禮。

梁卓中指出，104年大葉大學獲選為政府推動公車入校的先導示範學校，更建構了六車共構交通網，王縣長、魏前縣長對學校幫助非常大，今天聯外道路的通車只是我們共同努力的工作之一，未來大葉大學也將盡地方一份子應盡的義務，和大家攜手共創美好彰化。

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