民眾對台南防疫有信心　228連假首日各景點人潮擁擠

▲民眾對台南市防疫有信心，228連假首日各景點湧現大量人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



因應武漢肺炎疫情，台南市長黃偉哲第一時間要求觀光相關產業加強設施清潔維護與消毒，第一線服務人員必須配戴口罩，讓遊客對台南防疫有信心，228連假首日台南各景點即湧現大量人潮。



市府觀光旅遊局統計，虎頭埤、德元埤及葫蘆埤等風景區停車場都停得滿滿，遊客人次直逼春節假期，虎頭埤招牌三溫暖茶葉蛋下午4時多即銷售一空；山上花園水道博物館則比平常假日多出2成人潮，左鎮化石園區、走馬瀨農場亦湧入數千遊客熱鬧滾滾。

楠西玄空法寺與永興吊橋也有超過2000遊客人次造訪；學甲蜀葵花及白河林初埤的木棉花正盛開，吸引了大量的人潮；另外，安平擁有觀夕平台、德陽艦、1661台灣船園區等眾多戶外型景點，以及即將於連假後封閉改造的「大魚的祝福」也湧入眾多遊客爭相拍照打卡。而在旅宿方面，台南市大型飯店及民宿28日住宿率則達9成5以上。





觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南防疫做得很好，228連假還有2天，歡迎大家來台南各景點郊遊踏青，除了虎頭埤、走馬瀨、烏山頭及尖山埤江南渡假村等風景區皆有推出各項優惠外，對於一線的防疫人員連假期間有11處台南景點免費遊。市長黃偉哲與觀光旅遊局歡迎大家一起來台南賞花泡湯步道健行，或到濱海親水晒鹽賞潟湖，紓解身心壓力，也可以增強免疫力。

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