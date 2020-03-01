每箱12公斤「一次20箱」！中華郵政配送防疫酒精　6小時才能送完

▲郵務人員協助配送防疫酒精相當辛苦。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者柯振中／綜合報導

防疫酒精發行後，全台有不少商家都配合開賣，讓全民都能輕鬆購得防疫物資，而這些防疫酒精由郵務人員幫忙配送。不過，這些裝箱配送的防疫酒精重達12公斤，郵務人員每次要搬20箱，辛苦的工作令人感到不捨。

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫工作，藥師公會全聯會2月17日宣布，全台上百家健保藥局開賣防疫酒精，每瓶300ml賣40元，希望全民都有酒精能夠使用，最快2月18日就會開賣。

準備開賣前，藥師公會指出，配送時間原則上為「一周一次」，每周一到周三配送至藥局，周四由地方公會調查各家藥局需要的酒精用量，這次的配送由中華郵政協助。

▼中華郵政協助配送防疫用酒精到各地藥局。（示意圖／記者賴文萱攝）

此外，根據《聯合新聞網》報導，協助配送的中華郵政員工指出，由於酒精屬易燃物品，配送過程要相當小心，裝箱後，每箱酒精重量約12公斤，送到藥局後，要一箱一箱搬入，等於要來回20趟，費時超過6小時，若一不小心閃到腰，可能會很麻煩，幸虧有許多年輕力壯的同仁幫忙。

全民能有防疫酒精能用，除了感謝中央的指示、辛苦的趕製人員以幫忙配送的郵務人員也功不可沒。

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