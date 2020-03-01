84歲慣竊台中火車站又偷手機　「先加後減」高齡身分輕判3個月

▲84歲黃姓慣竊日前在台中火車站偷他人手機，因年事已高，依法被減刑獲判有期徒刑3月。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／台中報導

84歲黃姓男子1月時在台中火車站手機充電區偷竊他人手機，鐵路警察局獲民眾報案後，經調閱監視器畫面將黃男逮捕歸案。法院審理時發現黃男為慣竊，據過去資料顯示他行竊至今已來到第11年，不過因他年事已高，依法得以減刑，故法官審結判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。全案可仍上訴。

黃男1月20日下午1點許，在台中火車站2樓手機充電區趁無人注意之際，偷竊1支三星智慧型手機及充電線1條。遭竊失主發現手機不見，心急衝往鐵路警察局報案，警方隨後依循監視器畫面逮捕黃男。

台中地院審理時發現黃男為累犯，每回服刑完畢出獄後又會再犯，可見他並未因徒刑而獲得警惕，對於刑罰法反應薄弱，依規定應加重刑期，但法官審酌黃男已逾84歲，依法得減輕刑期，審結依刑法第71條「先加重後減輕」規定，給予黃男減刑，判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。仍可上訴。

據了解，黃男2009年時就曾因竊盜案入監服刑，但執刑完畢後他仍不知悔改，中間陸續偷竊多次，每年都因為竊盜案進法院，截至今年，這已是他偷竊生涯的第11年。

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