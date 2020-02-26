全球2019年手機熱銷前十強出爐！　狂賣4630萬支的冠軍手機原來是它

▲iPhone XR為2019年最暢銷的手機。（圖／取自MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

2019年最受歡迎的手機是哪一支？答案是蘋果的iPhone XR。根據由國外研究公司Omdia分享的新數據顯示，蘋果在去年賣出約4,630萬支iPhone XR，比2018年的2,310萬支增加超過一倍。

蘋果去年推出的iPhone 11表現亮眼，賣出約3,730萬支，搶下熱銷榜第二名佳績，不過，還是不敵iPhone XR，這款2018年就推出的手機，在2019年比iPhone 11多賣了900萬支。

三星的Galaxy A10緊追在iPhone XR和iPhone 11之後，成為熱門手機排行的第三名，出貨量約3030萬支。而三星A50、三星A20和蘋果iPhone 11 Pro Max則分別排在4～6名。

▲2019全球各廠牌手機出貨量。（圖／取自MacRumors）

Omdia手機研究分析總監表示，蘋果一直在全球手機出貨量的前兩名中，連續五年保持市場主導地位。去年與主要競爭對手相比，蘋果透過限制提供的型號數量，得以集中銷售一些較具有競爭力的手機上，例如iPhone XR。

目前蘋果熱賣的iPhone XR、iPhone 11和iPhone 11 Pro，起價新台幣19,400元，iPhone XR也在iPhone 11推出後降價了100美元（約降價新台幣3,037元）。



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